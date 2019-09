Audi RS6 e RS7: in futuro saranno ancora più sportive grazie a nuove varianti plug-in

In occasione dell'edizione 2019 del Salone dell'auto di Francofrte, in corso di svolgimento in questi giorni, Audi ha presentato in pubblico le nuove Audi RS6 Avant e Audi RS7 Sportback, due modelli di riferimento per la gamma sportiva della casa dei quattro anelli.

Le due nuove sportive di casa Audi sono state sviluppate da una base tecnica comune e possono contare sul motore 4.0 V8 Biturbo abbinato ad un sistema mild hybrid per una potenza complessiva di 600 CV ed una coppia motrice massima pari a ben 800 Nm.

In futuro, sia l'Audi RS6 Avant che l'Audi RS7 Sportback potranno contare su di una nuova evoluzione sportiva. Come confermato da Oliver Hoffman, manager di Audi Sport, i due modelli sportivi della casa dei quattro anelli arriveranno anche in una plug-in hybrid che verrà proposta come una versione ad alte prestazioni, posizionandosi al di sopra dei modelli mild hybrid presentati a Francoforte.

Alla base dei nuovi modelli ci sarà sempre il "solito" V8 biturbo ma il sistema elettrico abbinato sarà in grado di incrementare, ulteriormente, il livello prestazionale fornendo una spinta ulteriore alle due supercar tedesche. Nuovi dettagli sui due progetti dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Per ora, Audi è concentrata sul Salone di Los Angeles 2019 di novembre dove è previsto il debutto dell'Audi RS Q8.