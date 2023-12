La nuova Audi RS6 Avant in nuove foto spia: ecco l'ultima wagon termica dei 4 anelli

Per Audi il mercato delle wagon ad alte prestazioni è un segmento ancora molto forte. La prossima RS6 Avant, oggetto di recenti foto spia, va oltre un semplice restyling. Questa è dotata di nuove prese d'aria verticali sui parafanghi anteriori e una diversa forma delle prese d'aria anteriori, insieme a un nuovo labbro dello spoiler.

Sul retro, il diffusore si distingue con tre alette verticali accanto ai doppi terminali di scarico ovali. Sulle porte posteriori sarà presente un'adesivo Audi Sport, che potrebbe estendersi ai parafanghi, inoltre presenterà un grosso spoiler sul tetto.

La denominazione provvisoria è RS6 GT e si basa su dettagli come i catarifrangenti rossi orizzontali sopra i terminali di scarico. Le ruote, notevolmente grandi anche per un prototipo con pneumatici invernali, suggeriscono un assetto più basso rispetto alla RS6 Performance.

È plausibile che Audi Sport potenzierà il motore V8 biturbo da 4,0 litri oltre i 621 cavalli e 847 nm di coppia, anche se per il momento non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli in merito. Sebastian Grams, capo di Audi Sport, ha accennato a una variante "più estrema" e "ancora più forte" per la RS6, promettendo un livello di potenza e agilità superiori.

Questa potrebbe essere una delle ultimissime versioni di Audi RS6 così come la conosciamo, poiché, a partire dal 2025, la casa tedesca smetterà di produrre motori termici per questo modello, passando all'elettrico.