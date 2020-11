Questa Audi RS6 GTO concept è fantastica e omaggia una vettura del passato

La Audi RS6 Avant, col suo V8 twin-turbo da 600 cavalli di potenza, con la sua carrozzeria ampia e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi è già una station wagon rapidissima, ma con l'Audi RS6 GTO concept si toccano livelli persino più alti.

Quella della galleria di immagini in calce è una vettura che sarà prodotta in un solo esemplare, e porterà all'estremo ogni caratteristiche del modello "standard". In poche parole si tratta di un progetto atto ad omaggiare la Audi 90 IMSA GTO da corsa, la quale ebbe un grande successo anche grazie al suo pilota Hans-Joachim Stuck.

Il modello si inserisce in una lunga fase celebrativa che è parte dell'evento "40 Years of Quattro", grazie al quale abbiamo potuto ammirare una TT RS a edizione limitata (ammiratela in questi scatti), ed è stato opera del lavoro dell'impianto di assemblaggio Audi di Neckasrulm secondo quanto riportato da Autocar.

Tralasciando le grafiche ispirate al mondo delle corse e gli stemmi GTO, il concept si differenzia grazie a una fascia frontale rivista e dotata di una enorme presa per l'aria affiancata da una griglia molto vicina. Lo splitter anteriore è più ampio ed è evidenziato da una striscia rossa che si estende sulla parte bassa del muso. Un altro rimando all'iconica macchina da corsa è rappresentato dagli scarichi laterali, mentre il retrotreno gode di un enorme alettone posizionato sul portellone del bagagliaio. Alla fine però l'elemento che risalta di più è la copertura delle ruote in bianco.

All'interno dell'abitacolo non poteva mancare una solida roll cage montata grazie alla rimozione dei sedili posteriori, mentre quelli anteriori sono stati sostituiti con una coppia di Recaro da gara in tonalità rosse e nere con tanto di imbracature a quattro punti. Al momento non sappiamo se la RS6 GTO abbia subito un boost in termini di potenza pura, e attendiamo quindi maggiori informazioni in questo senso.

Peccato che la casa abbia deciso di produrne un solo esemplare, ma restando all'interno del brand dai Quattro Anelli vogliamo citare la recente presentazione della Audi RS e-tron GT: il bolide elettrico vanta prestazioni davvero strepitose, e a dimostrarlo provvede una prova sul dritto.