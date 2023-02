La nuova Audi RS6 e-tron Sportback è stata fotografata per la prima volta

La nuova Audi RS6 e-tron Sportback è stata forse avvistata per la prima volta in strada. Nelle scorse ore sono emersi alcuni scatti di una versione test della futura berlina sportiva del marchio di Ingolstdat, impegnata sulle nevi.

L'Audi RS6 e-tron è la versione elettrica della supersportiva della casa dei quattro anelli, una berlina al 100% green, pronta a fare il suo debutto nel 2025, quindi fra circa due anni. Gli scatti pubblicati da motor1 rappresentano un primissimo assaggio della vettura che sarà, la più potente delle A6 elettriche, anche se ovviamente la stessa sportiva appare abilmente camuffata con le classiche pellicole che non permettono di comprendere appieno le forme dell'auto. Qualche dettaglio comunque emerge, a cominciare dai freni a disco anteriori dal diametro molto generoso, ma anche un'altezza decisamente ribassata, chiaro indizio di come la vettura sia una supersportiva.

Purtroppo non possiamo apprendere altri aspetti stilistici circa la nuova RS6 ma siamo certi che il risultato finale sarà fantastico tenendo conto che nella storia il marchio RS è sempre stato sinonimo di classe, sportività ed eleganza allo stato puro. Bisognerà attendere l'anno prossimo per vedere delle immagini più dettagliate e meno camuffate, quando appunto ci avvicineremo alla produzione che si baserà sulla piattaforma PPE destinata ai nuovi modelli elettrici sia di Audi quanto di Porsche.

La cosa certa è che si tratterà di uno dei modelli più potenti di sempre fra le elettriche del costruttore tedesco, grazie a due motori elettrici che erogheranno 750 cavalli, con l'aggiunta di una batteria di nuova generazione in grado di offrire 700 km di autonomia. «Amo la RS6 perché posso metterci dentro bici, sci, tante cose. Ecco perché lo adoro. È l’ auto per me», ha commentato recentemente il responsabile del design di Audi Marc Lichte a Top Gear, aggiungendo di aver presentato i futuri modelli RS elettrici a «1.000 manager del nostro Gruppo a Berlino» e che questi «sono diventati pazzi».

L'Audi RS6 e-tron prenderà spunto dal concept presentato nel 2021 ma stando a Lichte quel prototipo era per il «corpo stretto» della A6, e non per le carreggiate larghe della RS6. La cosa certa, in merito ai futuri veicoli elettrici della casa dei 4 cerchi, è che Audi non abbandonerà la sigla e-tron così come invece farà Mercedes da EQ. E fra i tanti progetti dell'azienda, oltre alle elettriche, anche la nuova Audi A4 2023 che dirà addio alla versione sedan.