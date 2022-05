Audi RS6 Avant sfida Lamborghini Huracan STO: è una gara al fotofinish

Se a fine aprile 2022 abbiamo avuto l’opportunità di ammirare una drag race tra Audi RS3 e Toyota GR Supra, in queste giornate di metà maggio assistiamo alla sfida tra una Lamborghini Huracan STO e un'Audi RS6 Avant Johann Abt Signature Edition. Non si tratta di concorrenti diretti, ma si arriva comunque al fotofinish!

Come ci viene mostrato dallo YouTuber Daniel Abt, le due vetture sono ben diverse all’apparenza ma ambedue estremamente soddisfacenti ad alta velocità. Da una parte, la Audi RS6 Avant Johann Abt Signature Edition è stata messa a punto per arrivare a 790 cavalli e 980 Nm di coppia, mentre la Huracan STO grazie al suo V10 aspirato da 5,2 litri arriva a 630 cavalli e 565 Nm di coppia. L’auto tedesca ha un ulteriore vantaggio nella trazione integrale, contro la trazione posteriore della supercar italiana, ma quest’ultima d’altro canto pesa “solamente” 1.339 kg, contro i 2.150 kg dell’Audi.

Chi avrà la meglio tra le due sulle solite piste d’atterraggio abbandonate? Il nostro consiglio rimane quello di gustarvi il video da cima a fondo ma, a chi fosse a corto di tempo libero, di seguito riporteremo i risultati completi. Pertanto, spoiler alert!

La prima sfida tra le due consente all’Audi di avere la meglio sul quarto di miglio alla partenza, per poi trovarsi in difficoltà a causa del suo peso e perdere la corsa per appena 0,28 secondi; si tratta comunque di un risultato notevole per la station wagon. Incredibilmente, il risultato al fotofinish si replica anche sugli 800 metri, dove la Lamborghini Huracan STO riesce a vincere ben due volte con i tempi di 16,97 e 16,91 secondi, contro i 17,33 e 17,21 secondi dell’Audi. Nel caso delle ultime gare con partenza in movimento, invece, la Lamborghini riesce a distanziarsi di molto dall’Audi prima di tagliare il traguardo.

Agli appassionati delle vetture di Sant’Agata Bolognese, in conclusione, consigliamo anche la visione della sfida tra Lamborghini Urus e Tesla Model 3 Performance.