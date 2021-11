Audi RS6 Avant contro Porsche Taycan Turbo S: l'auto elettrica miete un'altra vittima?

Le drag race sono ormai all’ordine del giorno, e sempre più spesso le protagoniste sono le auto elettriche, che sembrano non avere rivali quando si tratta di schiacciare l’acceleratore per raggiungere i 400 metri. Anche un’Audi RS6 Avant non dovrebbe avere possibilità contro una sportiva elettrica, ma tentar non nuoce.

E l’auto rivale è una sfidante con la s maiuscola, parliamo infatti della versione più pepata della Porsche Taycan, la Turbo S. Sulla carta il risultato sembra scontato, ma l’asfalto bagnato della prova potrebbe giocare a favore di Ingolstadt ed equilibrare i valori in campo.

Da una parte abbiamo quindi l’Audi più potente della gamma, parlando di station wagon, e il suo V8 twin-turbo da 4.0 litri propone 600 CV e 800 Nm di coppia scaricati su tutte e quattro le ruote. Come un’eroina dei fumetti, dispone di un’abilità speciale, nella fattispecie il Launch Control. Dall’altra c’è la Porsche Taycan Turbo S (qui potete trovare la nostra prova della Porsche Taycan Cross Turismo), una sportiva elettrica in grado di erogare 625 CV e 1049 Nm di coppia sempre su tutte e quattro le ruote, e la sua abilità speciale è la funzione Overboost, che per un breve lasso di tempo innalza la potenza a 761 CV.

Abbiamo detto che l’asfalto potrebbe giocare un ruolo fondamentale ai fini del risultato, giusto? Ebbene, a quanto pare il fondo umido non è abbastanza per placare la ferocia della Porsche Taycan, che non è apparsa impensierita in nessuna delle prove, anche nel primo “lancio”, dove il pilota non ha avuto dei riflessi brucianti ed è scattato qualche centesimo di secondo in ritardo. La situazione è migliorata con la partenza lanciata, ma in ogni caso il divario tra le due vetture è imbarazzante. Certo è che il launch control della vettura di Zuffenhausen svolge un ottimo lavoro e permette prestazioni ancor più efficaci.

Per tenere testa alla Taycan, la station wagon di Ingolstadt avrebbe bisogno di una piccola ricostituente, come l'Audi RS6 Avant da 1024 CV e 1250 Nm del tuner tedesco Wheelsandmore.