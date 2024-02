Audi RS6 Avant GT 2024, ufficialmente svelata l'RS6 più 'Hardcore': 605 CV sotto al cofano

Così come da programmi, nel corso della notte passata, fra lunedì 5 e martedì 6 febbraio 2024, è stata ufficialmente svelata la nuova Audi R6 Avant GT 2024, la versione più cattiva della Serie 6 dei quattro anelli.

Non si tratta del classico restyling di metà vita della splendida station wagon tedesca, i cui prototipi sono già stati avvistati nelle scorse settimane mentre circolavano al Nurburgring, ma potrebbe comunque trattarsi dell'ultimo aggiornamento della RS6 con un motore a combustione interna.



Ricordiamo che Audi ha rivoluzionato i nomi dei propri modelli con l'elettrico, di conseguenza tutte le vetture con i numeri pari saranno destinati a termici/ibridi, mentre le dispari avranno il motore full electric.



La quarta generazione dell'RS6 è sul mercato dal 2020 e sotto il cofano vanta un motore V7 biturbo da quattro litri con una potenza monstre di ben 600 cavalli e una coppia di 800 Nm, distribuite su tutte le quattro ruote grazie alla trazione integrale, ma la nuova RS6 Avant Gt migliora addirittura questi dati, così come aveva annunciato tempo fa l'amministratore delegato di Audi Sport Sebastian Grams.



La nuova “bestia” dei 4 anelli è così in grado di sviluppare ben 630 cavalli, con una velocità massima di 305 km/h, e un'accelerazione da 0 a 100 in soli 3,3 secondi. Sulla falsa riga del concept Audi RS 6 GTO 2020 costruito come omaggio alla Audi 90 IMSA GTO del 1989, la nuova Avant GT monta uno spoiler a dir poco vistoso, elemento fino ad ora mai visto neanche nella versione RS6 Performance. Ad arricchire il tutto, i colori ufficiali di Audi Sport rosso e neri, tonalità che ritroviamo anche nei cerchi in lega di colore bianco.



Come detto sopra, secondo le indiscrezioni potrebbe essere il canto del cigno dell'RS6 a benzina e la nomenclatura Avant GT fa ricordare da vicino quanto accaduto con la supercar R8, visto che la stessa designazione ha segnato appunto "l'ultimo ballo" della splendida due posti dei quattro anelli. La nuova Audi RS6 Avant GT sarà disponibile dal 2025 al prezzo di 250mila euro e in soli 660 esemplari.