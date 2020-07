Ecco una Audi RS5 verde con cerchi in bronzo: è un esemplare magnifico

Verso la fine dello scorso anno, quando ancora non conoscevamo le terribili situazioni che avrebbero caratterizzato il 2020, Audi presentò al mondo i refresh delle RS5 Coupé ed RS5 Sportback. In realtà non si trattava di un aggiornamento da poco, anche se in profondità le agguerritissime sportive ripresero il poderoso V6 bi-turbo da 2,9 litri.

Al contempo però le migliorie estetiche e tecnologiche sono stati piuttosto rilevanti, e adesso la RS5 Sportback appare molto più moderna e appagante all'occhio. Nel video in alto poi un esemplare particolarmente "fotogenico" ha attratto la nostra attenzione, anche grazie ad una tonalità in Sonoma Green Metallic e ai suoi estroversi cerchi in bronzo da 20 pollici di diametro.

L'appariscente RS5 Sportback capitata tra le fortunate mani dei ragazzi di Auditography vanta persino un pacchetto a base di fibra di carbonio. Ovviamente poi, oltre al lavoro sulla colorazione e sulle ruote, c'è anche stata l'introduzione di altri elementi stilistici i quali permettono all'esemplare di risaltare rispetto alle altre RS5. Se infatti vi state chiedendo cosa siano quelle lucine blu nei fari anteriori a LED, vi rispondiamo che state guardando il sistema di fari laser di recente implementazione.

Un evidente merito da riconoscere ad Auditography è la loro capacità di catturare a video ogni angolazione, ogni dettaglio e ogni nota della fantastica vettura. Il lavoro sotto questo punto di vista è stato encomiabile, e forse è parte del fascino che l'Audi emana.

Passando a metriche più concrete, vi parliamo delle specifiche del bolide: sotto al cofano troviamo il solito V6 bi-turbo da 2,9 litri, capace di erogare ben 450 cavalli di potenza e 600 Nm di coppia. L'utilizzo di motori tradizionali sta però calando presso la compagnia di Ingolstadt, poiché il sentiero verso l'elettrificazione è ormai intrapreso e incontrovertibile.

Ne son un esempio gli sviluppi circa la A9 e-tron, che potrebbe fare il suo debutto entro il 2024. Una prova più concreta e immediata è la Audi Q4 Sportback E-Tron Concept, che anticipa l'immissione sul mercato di un nuovo SUV per il 2021. Audi insomma vuole acciuffare Tesla e non permetterle di scappare via con ampie quote di mercato, come lo stesso CEO del brand ha ammesso alcuni giorni fa.