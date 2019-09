Audi RS4: ora è ufficiale, la nuova generazione sarà ibrida

La gamma sportiva di Audi, per il suo futuro, punterà tantissimo sull'elettrificazione. Dopo il lancio delle , disponibili in versione mild hybrid con inedite varianti plug-in hybrid in arrivo, la casa dei quattro anelli ha diversi progetti in via di sviluppo per la sua gamma RS. Tra le novità in arrivo c'è anche la nuova Audi RS4.nuove RS6 e RS7

La nuova generazione della sportiva di segmento D potrà contare sull'elettrificazione ed, in particolare, su di un sistema plug-in hybrid mirato all'incremento delle prestazioni più che al contenimento delle emissioni (un fattore comunque da tenere in considerazione per tutte le sportive del futuro).

Audi ha confermato la volontà di realizzare una nuova Audi RS4 plug-in hybrid ma non ha chiarito ancora quali saranno le caratteristiche del sistema ibrido alla base della nuova sportiva. L'attuale 2.9 V6 da 450 CV potrebbe essere elettrificato andando, quindi, a creare un nuovo sistema ibrido plug-in grado di massimizzare le prestazioni della futura Audi RS4.

Il progetto, in ogni caso, è ancora nel pieno della fase di sviluppo ed è ancora presto per avanzare ipotesi più dettagliate sulle caratteristiche tecniche. Di certo, Audi ha già deciso che anche per la nuova Audi RS4 il futuro sarà elettrificato. Tra qualche mese potrebbero arrivare le prime informazioni.