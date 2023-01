Audi RS3 vs Lamborghini Huracan STO: qual è la più veloce nella vita reale?

Che differenza c'è nella vita reale, sulle strade di tutti i giorni, fra una Lamborghini Huracan STO e un'Audi RS3? La risposta potrebbe sorprendervi visto che il distacco fra le due vetture, seppur in favore della supercar bolognese, è davvero minimo

A provare a dare una risposta alla domanda di apertura sono stati i ragazzi di AutoTrader, che hanno appunto deciso di sedersi a bordo di una Lambo versione Huracan STO, auto che a listino in Italia sta a circa 310mila euro, e una RS3, in vendita invece a circa 61mila euro. Le due auto non state testate su un circuito normale dove non vi sarebbe stata storia, bensì all'interno di un autodromo appositamente modificato per ricreare il traffico extraurbano, quindi strade strette e limiti di velocità: insomma, la classica vita di tutti i giorni.

La Lamborghini si è presentata ai nastri di partenza con un motore V10 aspirato, mentre la sportiva tedesca ha sfoggiato i suoi 400 cavalli del turbo a 5 cilindri in linea. Il bolide di Sant'Agata Bolognese aveva dalla sua una potenza più elevata e un peso minore, mentre l'Audi ha messo in campo la trazione integrale e delle dimensioni più compatte che l'hanno resa quindi più agile.

Una volta scattato il cronometro, due diversi piloti si sono messi alla guida delle rispettive auto per cercare di registrare il tempo migliore tenendo conto dei limiti suddetti, e dopo tre confronti la piccola Audi è riuscita a fermare il proprio cronometro sempre a meno di due secondi dalla più potente Huracan. Addirittura nel terzo ed ultimo tentativo la tedesca ha chiuso a soli 0,97 secondi dalla fuoriserie di Sant'Agata Bolognese, per un tempo a dir poco sorprendente. Come dire, su un circuito non vi è storia, ma nelle strade di tutti i giorni le dimensioni contano molto di meno.

Non è comunque la prima volta che in rete spuntano confronti sulla carta impari, come ad esempio quello che vi abbiamo postato recentemente, una drag race fra una Subaru Impreza e una Murcielago che aveva, anche in quel caso, stupito gli spettatori. Sempre la sportiva tedesca era stata invece protagonista di una bella gara di accelerazione fra tre generazioni differenti di Audi RS3.