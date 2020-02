L'Audi RS3 Sportback di prossima generazione offrirà 444 cavalli e funzione drift

Il reparto Sport di Audi continua a lavorare a testa bassa sulla nuova generazione di RS3 Sportback. La macchina farà di tutto per battere la rivale più agguerrita: parliamo della Mercedes-AMG A45 S.

I ragazzi di Carscoops hanno beccato un prototipo di RS3 in fase di test in un paesaggio innevato (troverete tutte le immagini in calce). Il camouflage continua ad avvolgerla in maniera consistente, ed è stato applicato persino sui finestrini posteriori, ma alcuni cambiamenti li si può notare lo stesso.

All'anteriore troviamo dei fari leggermente ridisegnati, posizionati su un paraurti evoluto con le stesse leggere modalità tramite nuove prese d'aria laterali e una nuova griglia. La linea del tetto è minimamente arcuata, e non cala sensibilmente verso il posteriore, quindi potete stare sicuri che offrirà spazio anche ai passeggeri più alti. I fari della coda sono ovviamente a LED, ma sono visibili solo in parte, così come gli scarichi ovali.

La nuova RS3 Sportback è stata preparata per ospitare una variante del classico cinque cilindri turbo da 2,5 litri. Da attendersi un lieve incremento in potenza, che potrebbe raggiungere i 414 cavalli e 500 Nm. Attesa, anche se non immediatamente, un'ulteriore variante prestazionale da 444 cavalli. L'esuberanza della macchina verrà incanalata verso tutte le ruote tramite il sistema Quattro all-wheel drive e un cambio automatico a doppia frizione mentre si rumoreggia di una potenziale e divertente funzione drift.

Sperando che la vettura verrà presentata da Audi al prossimo Salone di Ginevra vi rimandiamo alle ultime notizie sulla prossima Audi Q5 con tecnologia mild-hybrid e allestimenti base più generosi. Infine ecco a voi una povera Q8 RS spedita dritta in un fiume. Si stime che il grosso SUV tedesco dovesse valere circa 250.000 euro.