Audi RS3 Performance Edition 2023 ufficiale: esisteranno solo 300 esemplari

Dopo avere visto la Audi RS3 alla prova nel test dell’alce, finalmente sappiamo tutti i dettagli della Audi RS3 Performance Edition 2023. Svelata nelle scorse giornate, arriverà in sole 300 unità globalmente per fornire ai fan del marchio un mezzo dinamico ad alte prestazioni.

Questa nuova RS3 Performance Edition si presenta anzitutto con un motore turbo a 5 cilindri in-line da 407 cavalli sotto il cofano, capace di raggiungere 500 Nm di coppia da 2.250 a 5.700 giri / min. La Performance Edition ha poi un turbocompressore più potente e qualche ritocco allo scarico per aumentare la potenza e modificare il suono. Il cambio Stronic a doppia frizione è a sette rapporti e, secondo quanto dichiarato dal produttore tedesco, la RS3 raggiungerà i 100 km/h in 3,8 secondi e un massimo di 300 km/h, a patto però che si acquisti il pacchetto RS Plus.

Tra gli altri dettagli notiamo i freni in ceramica standard, ruote da 19 pollici esclusive con pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R, badge Audi nero e interni Nappa con colorazioni Nogaro Blue, Daytona Grey, Arrow Grey, Sebring Black, Sebring Black Crysta e Glacier White. Non mancano, ovviamente, gli inserti Mercato Blue. Sul cruscotto si colloca il touchscreen da 10,1 pollici con sfondo carbonio e un badge speciale per ribadire che si tratta di “una di 300” Audi RS3 Performance Edition 2023.

Con queste novità tecnologiche per migliorare le prestazioni, l’Audi RS3 Performance Edition 2023 parte da 87.000 euro, circa 25.000 euro in più rispetto alla RS3 standard che tutto già conosciamo.

A inizio ottobre, invece, è arrivata in Italia la Audi TT RS Coupé Iconic Edition.