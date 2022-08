Audi RS3 contro Audi S8, la sfida tedesca è un concentrato di potenza e lusso

Lo scorso aprile abbiamo assistito a una fantastica gara tra Audi RS3 e Toyota GR Supra, giusto per ammirare le performance della tedesca. Oggi la Audi RS3 torna per una sfida tutta interna con l’Audi S8. Quanta differenza c’è tra le due? Scopriamolo insieme sulla solita pista di atterraggio!

Grazie al canale YouTube di carwow, come ormai da tradizione, non ci perdiamo le migliori drag race del momento tra moto, supercar o interessanti auto d’epoca. Questa volta tocca al duo della casa automobilistica fondata a Zwickau, la compatta RS3 e la lussuosa sedan S8. La prima ha un V5 turbo da 2,5 litri per 400 cavalli e 500 Nm di coppia, con cambio a sette velocità e trazione integrale; la seconda, invece, ha sotto il cofano un V8 biturbo da 4,0 litri per 571 cavalli e 800 Nm di coppia, ma il peso è pari a 2.220 kg, contro i 1.575 della RS3.

Venendo subito ai risultati della gara per chi vuole un verdetto rapido senza vedere il video, anche se è altamente consigliato, durante la prima manche la Audi S8 mostra l’importanza del suo peso con una partenza lenta rispetto alla RS3, ma recupera agilmente il distacco tagliando per prima il traguardo. Nella seconda sfida, invece, la partenza della S8 è nettamente migliore e la vittoria è ancor più facile. Lo stesso, dunque, vale per la terza e ultima gara.

Quando la partenza è in movimento non ci sono novità: la Audi S8 si aggiudica due round su due con estrema facilità. E non finisce qui, poiché la sedan di lusso vince persino la prova dei freni, senza lasciare nemmeno un “gol della bandiera” alla compatta. Considerato che la S8 costa il doppio della RS3, però, questi risultati su carta erano anche prevedibili. Se non altro, ci siamo goduti un po’ di spettacolo.

Restando in casa Audi, preparatevi al debutto della S1 e-tron Quattro Hoonitron alla Monterey Car Week.