Un Audi RS3 da 666 CV è un missile sulle autobahn: oltre 300 km/h in un batter d'occhio

Provare la velocità massima delle auto sulle autostrade senza limiti tedesche è diventata una pratica all’ordine del giorno per molti canali YouTube, e il team di AutoTopNL propone sempre contenuti di ottimo livello per intrattenere noi appassionati. Oggi non c’è una supercar, ma un’Audi RS3 apparentemente innocua, fin quando non vedete il video.

Nelle ultime settimane AutoTopNL ci ha deliziato con un test d’alta caratura alla guida della Lamborghini Aventador SVJ e non solo, dato che qualche giorno dopo ci ha portato dietro al volante della nuova Porsche 911 GT3. La protagonista di oggi potrebbe passare inosservata ai vostri occhi rispetto alle auto appena citate, ma non commettete questo errore.

Quella che vedete non è infatti una normale Audi RS3, bensì una versione vitaminizzata che ha portato il 5 cilindri da 2.5 litri ad erogare la formidabile potenza di 666 CV con una coppia massima di 800 Nm, scaricati a terra attraverso la trazione integrale Quattro che permette di raggiungere i 100 km/h in appena 3,2 secondi.

A differenza della versione standard, questa RS3 preparata non ha il limite della velocità impostato a 250 km/h, e come si evince dal video va decisamente oltre, e lo fa in maniera velocissima. Dopo numerosi tentativi “di lancio”, sul finire del video il tester di AutoTopNL ha trovato un momento di scarso traffico e ha scatenato la belva di Ingolstadt, che in circa 20 secondi ha raggiunto i 300 km/h, ed ha continuato oltre toccando quota 319 km/h.

Rispetto alle supercar citate in apertura manca un po’ di sound feroce, ma in termini velocistici questa Audi RS3 sa difendersi eccome.