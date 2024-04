Audi RS2, la mitica touring dei quattro anelli torna per il suo 30esimo anniversario?

In fin dei conti ora i restomod vanno di moda, no? Dalle produzioni in serie di utilitarie, elettriche e non, a edizioni speciali, riportare in vita modelli del passato sembra essere diventata la passione dei produttori automotive del momento. Perché non potrebbe succedere anche con l'Audi RS2? Ecco come potrebbe essere...

Dalla Fiat 500, vera icona immortale, alla Renault 5 che abbiamo visto in anteprima a Parigi ma anche l'Alfa Romeo Bertone Coupé realizzata dalla maison italiana Totem Automobili. Insomma, il vintage non appassiona solamente nel fashion ma anche (e soprattutto) nell'automobilismo. D'altronde sono gli stessi automobilisti a richiedere a voce alta il ritorno delle grandi auto del passato. Questa volta la rinascita del modello in questione potrebbe essere giustificata.

Infatti, quest'anno si spengono le trenta candeline della mitica Audi RS2, un'auto con una storia unica alle spalle. Si tratta di una delle prime station wagon sportive, figlia degli anni '80, soprattutto per quel suo caratteristico design squadrato, dotata di un motore che ha fatto appassionare in tantissimi. Insomma, perché non potremmo sognare un suo ritorno?

Immaginare come potrebbe essere un'auto del passato oggi, rispettando le sue radici, ma anche le moderne concezioni automobilistiche. Sicuramente qualcosa di super stimolante, ma anche un vero e proprio lavoraccio. Per fortuna che per noi ci ha pensato la rivista online francese L'Automobile con dei render super interessanti. Forse il restomod dell'Audi RS2 potrà pure rimanere una pura utopia come l'Audi Project Skorpion, l'hypercar diesel che doveva celebrare la vittoria a Le Mans; ma guardate qui che stile...

