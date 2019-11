L'Audi RS Q8 batte il record a Nürburgring: superata la Mercedes

Nuovo record sul circuito di Nürburgring per un SUV. L'Audi RS Q8 è infatti appena diventata il SUV più veloce ad aver girato sulla pista, con un tempo di 7:42.253 minuti, un dato che ha permesso alla vettura della casa di Ingolstadt di superare il precedente record della Mercedes-AMG GLC 63 S di poco più di sette secondi.

Secondo Motor1, la vettura della stella dorata infatti si era fermata a 7 minuti e 49,3 secondi, ed il distacco è stato importante.

Nel filmato presente in apertura viene mostrato integralmente il giro, effettuato in condizioni meteorologiche ottimali per la vettura. L'Audi RS Q8 è basata su V8 twin-turbo da 4,0 litri, accompagnato dalla RS6 Avant che pompa 600 cavalli ed 800 Nm di coppia.

La macchina è riuscita a raggiungere i 100 km/h da 0 in 3,8 secondi, ma secondo alcune indiscrezioni emerse in rete potrebbe toccare la velocità massima di 306 chilometri orari.

Il debutto ufficiale è previsto per il mese di novembre, probabilmente nel corso del Los Angeles Auto Show. Nel frattempo però non ci resta che gustarci questo video da capogiro che ci restituisce una panoramica da paura del SUV, nonchè un biglietto da visita che farà salire ulteriormente l'hype tra gli appassionati che l'attendono con trepidazione.