Audi RS Q3 vende troppo in UK, ordini bloccati 'Capacità produttiva esaurita fino al 2024'

L'Audi RS Q3, insieme al suo modello Sportback, è stato temporaneamente rimosso dalla vendita nel Regno Unito. Un portavoce di Audi UK ha dichiarato che ciò è avvenuto perché il volume degli ordini ha saturato la capacità produttiva attuale fino al 2024.

Durante i primi nove mesi del 2023, Audi ha venduto 95 esemplari della RS Q3 e della RS Q3 Sportback nel Regno Unito. Non è stata ancora confermata una data per il loro ritorno sul mercato nel 2024 dopo che gli ordini attuali saranno evasi. Questa decisione ,probabilmente, è fortemente influenzata dal prossimo lancio del restyling della nuova Q3 nel 2025, come indicato dai prototipi recentemente avvistati in fase di test.

Questi prototipi mostrano un profilo ispirato alla nuova Audi Q6 E-tron, con fari più sottili, una nuova griglia e maniglie delle porte a filo. È possibile che questa nuova generazione includa anche una versione elettrica ad alte prestazioni, forse con una nuova denominazione RS Q4, in linea con la strategia di Audi di orientarsi verso veicoli elettrici entro la fine del decennio.

L'attuale Audi RS Q3 è alimentata da un motore turbo a cinque cilindri da 2,5 litri, ed è stata una delle sole due auto nel Regno Unito con questo motore prima della sua temporanea rimozione dalla vendita.