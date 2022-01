L'Audi RS Q E-tron spaventa i rivali Dakar: 'Batterebbe tutti in condizioni ottimali'

L’Audi RS Q E-Tron vista a Dakar 2022 non è stata propriamente fortunata: l’ottima gara di Peterhansel è stata rovinata da un incidente davvero bizzarro, mentre Sainz si è perso tra le dune. Ciononostante, i commenti dei rivali sono stati tutti positivi. Anzi, c’è chi ha paura di un futuro dominio dell’esperimento ibrido.

Le quattro vittorie sulle dodici tappe del Rally Dakar 2022 sono state sufficienti al concorrente Prodrive che, in un’intervista con Motorsport, ha definito la RS Q E-tron ibrida “l’auto di gran lunga più veloce”. Nel dettaglio, ecco le dichiarazioni del presidente David Richards: “Penso che tra noi e Toyota non possiamo discutere affatto. Sembra molto giusto. Ma, chiaramente, le prestazioni dell'Audi sono di un livello diverso. Hanno 200 kg in più e sono comunque molto più veloci della nostra macchina. Quindi, se fosse stata affidabile, avrebbero vinto facilmente di un'ora”.

Anche il team manager della Toyota Dakar, Glyn Hall, si è detto d'accordo con Richards: “Il problema che abbiamo è che le Audi hanno fatto un lavoro fantastico mostrando quanto fossero veloci. Dobbiamo guardarle nel dettaglio perché sappiamo che hanno 200 kg in più e stanno ancora vincendo molte tappe”.

Entrambi i manager hanno dunque chiesto nuovi regolamenti per uniformare la competizione e rallentare l’Audi: il loro grande timore, difatti, è che la casa tedesca riesca a trovare un vantaggio importante sui rivali con le attuali norme poste dalla FIA. Il prossimo anno sarà cruciale, dunque, per capire se la nuova e rivoluzionaria Audi RS Q E-tron, magari con qualche ulteriore modifica, riuscirà ad avere la meglio sugli avversari.

Nel mentre, potete vedere com’è fatta l’Audi RS Q E-tron di Sainz, vincitore della terza tappa della Dakar 2022.