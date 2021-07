Audi RS Q E-Tron è il bestione da fuoristrada con cui la casa correrà la Dakar Rally 2022

Il reparto corse di Audi è piuttosto in fermento negli ultimi giorni, e dopo averci mostrato la nuova R8 LMS GT3 Evo II per correre nei campionati di categoria GT3, svela oggi una vettura off-road con cui parteciperà, per la prima volta, alla Dakar Rally. Si chiama RS Q E-Tron, ha un look mozzafiato, e si affida a scelte tecniche interessanti.

Audi sta abbandonando la Formula E per concentrare i suoi sforzi in questa nuova vettura che, come suggerito dal nome, sarà totalmente elettrica e avrà un motore all’anteriore e al posteriore derivati dall’Audi E-Tron FE07, l’auto che corre nel campionato Formula E.

A bordo del fuoristrada trova spazio anche un’unità termica, nella fattispecie un motore TFSI di derivazione DTM, che è parte integrante del sistema di conversione dell’energia necessario a ricaricare le batterie durante la marcia, diventando a tutti gli effetti un range extender che lavora tra i 4.500 e 6000 giri/min.

Per alimentare il 4 cilindri da 2.0 litri, Audi ha montato un serbatoio da 295 litri in posizione arretrata di un metro rispetto all’asse anteriore, esattamente sotto al pilota, così da centralizzare le masse ed abbassare il baricentro. Il convertitore di energia sfrutta anche una MGU (motor-generator unit) che ricarica le batterie durante le fasi in cui si chiede il massimo dalla vettura.

Le batterie da 50 kWh pesano 370 kg e supportano anche un sistema rigenerativo durante la frenata, e stando a quanto dichiarato da Audi, l’auto dovrebbe generare 680 CV, per un peso complessivo attorno alle 2 tonnellate, come previsto dal regolamento della Dakar.

Inoltre la casa ha aggiunto che l’auto ha già percorso i primi chilometri e a breve inizieranno dei test completi che dureranno fino alla fine dell’anno, tra i quali figurano anche varie partecipazioni alle competizioni dedicate a questo genere di veicoli.