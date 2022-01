Tutte le Audi RS della gamma si sfidano in accelerazione: chi è la regina delle RS?

Quante case costruttrici possono vantare un allestimento sportivo per ogni veicolo presente in gamma? Sono decisamente poche, e Audi è una di queste. Quasi tutti i modelli hanno una versione RS, tranne l’Audi R8, che è una supersportiva di fatto. Carwow le ha messe a confronto, per decretare la regina delle sportive di Ingolstadt.

Sulla linea di partenza hanno allineato 6 vetture dei quattro anelli, prima tra tutte la R8, assieme alla Rs e-tron GT, RS3, RS5, RS6 e RSQ8. Una sfida che vede come protagoniste una supersportiva, un’elettrica, una hatchback, una berlina, un SUV e una station wagon. Avete mai visto niente di simile?

L’Audi R8 V10 Performance è la più vecchia del gruppo, anche se non si direbbe, e monta un motore aspirato da 5.2 litri con 620 CV e 580 Nm di coppia scaricati a terra grazie alla trazione Quattro. La RS3 Sportback è invece la più piccola e la più leggera del gruppo, ma offre numeri di tutto rispetto grazie al suo 5 cilindri da 2.5 litri con 540 CV e 500 Nm di coppia.

L’Audi RS5 Sportback ha invece un cuore V6 twin-turbo da 2.9 litri, scatena 450 CV e 600 Nm di coppia, che è stato condiviso con la Porsche Panamera 4S. I rapporti con Porsche si ritrovano anche con la RS e-tron GT, che di fatto è la cugina meno potente della Taycan Turbo S (qui potete vedere la sfida tra le due sportive elettriche Porsche e Audi). La prima RS elettrica è anche la RS più potente mai creata, grazie al doppio propulsore elettrico che eroga fino a 645 CV e 830 Nm di coppia pronti a proiettarla all’orizzonte nonostante il peso notevolmente superiore alle sfidanti.

Infine ci sono RS6 e RSQ8 (a proposito, l'Audi RSQ8 di ABT è ancora più estremo e supera i 300 km/h) due modelli dalle forme ben diverse ma che condividono il propulsore V8 twi-turbo da 4.0 litri che fornisce 600 CV e 800 Nm di coppia con cui divertirsi. Come al solito non anticipiamo il risultato della sfida, ma sebbene il risultato possa sembrare scontato, sappiate che tra la migliore e la peggiore delle sei c’è meno di un secondo, e un modello ha dato anche alcuni problemi.