Audi RS e-tron GT: quanto è veloce il bolide elettrico?

L'Audi e-tron GT è già di per sé una delle auto elettriche più veloci in circolazione, ma il marchio tedesco sta per lanciare sul mercato la sua variante RS, la quale promette performance eccezionali e paragonabili a quelle di una vera e propria supercar.

Per la RS e-tron GT il produttore parla di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,3 secondi, andando pertanto a coniugare la praticità e il comfort di un'ampia berlina a prestazioni le quali possano accontentare anche i clienti più esigenti.

Adesso però qualcuno ha voluto verificare la rapidità effettiva della vettura a batteria e il video in alto, pubblicato su YouTube da Automann-TV, serve proprio a tale scopo. Come al solito sconsigliamo a chiunque di replicare quanto mostrato nella clip, nonostante l'autostrada tedesca in questione non abbia limiti di velocità.



Venendo all'esito del video, l'esemplare in questione è stato capace di passare da 0 a 100 km/h nell'incredibile tempo di 3,2 secondi, a dispetto persino del set di pneumatici invernali che sicuramente inficiano sul grip. Riguardo lo scatto da 0 a 200 km/h la Audi RS e-tron GT ha portato a casa un tempo di 10,5 secondi, mentre la velocità massima è stata registrata in 256 km/h (250 km/h effettivi con limitatore elettronico).



E' risaputo che sul dritto le auto elettriche hanno un grosso pregio e un importante difetto. Il primo consiste nell'erogazione immediata della coppia che comporta accelerazioni brutali, mentre il secondo concerne velocità di punta alquanto limitate se paragonate a quelle di supercar con motore a combustione interna di pari potenza.



A ogni modo, è chiaro che l'obiettivo di Audi non sia quello di competere con vetture quali la Tesla Model S Plaid o la Porsche Taycan Turbo S, ma per chi non ha intenzione di prendere parte alle gare o di vantarsi all'interno di una drag race, supponiamo che uno 0 a 100 km/h da 3,2 secondi sia più che sufficiente.



In chiusura ci teniamo a indicarvi un altro interessante video sulla Audi RS e-tron GT, che un paio di settimane fa ha sfidato persino una monoposto di Formula E: a bordo di quest'ultima c'era Lucas di Grassi, mentre al volante della berlina si è messo Nico Rosberg in persona. Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo rimandarvi alla discussa opinione del CEO di Audi, che di recente ha rilasciato una particolare dichiarazione: per il dirigente le auto elettriche del futuro avranno, in modo del tutto sensato, un'autonomia sensibilmente inferiore.