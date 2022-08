Audi RS e-tron GT sfida la RS Q e-tron da Dakar: chi vince nella drag race?

Se vi chiedessero la vincitrice di una sfida d’accelerazione tra una vettura stradale e una da corsa, probabilmente molti di voi punterebbero tutto sull’auto da competizione, ma in questo caso la soluzione non è così scontata. Accanto ad un’Audi RS e-tron GT c’è infatti la rivoluzionaria Audi RS Q e-tron che ha corso la Dakar 2022.

Quest’ultima ha sancito il debutto di Audi nella leggendaria competizione offroad, portando a casa anche numerose vittorie di tappa. Ed oltre ad attirare gli sguardi per il suo look minaccioso e futuristico, presenta anche delle soluzioni tecniche atipiche e degne di nota. L’RS Q e-tron è infatti un’auto 100% elettrica, ma sul retro monta comunque un motore 2.0 litri TFSI derivato dalle auto da DTM che viene utilizzato come generatore per ricaricare le batterie, come una sorta di range extender. E il suo powertrain, senza le limitazioni del regolamento della Dakar, può arrivare a 680 CV di potenza massima.

Un mezzo incredibile, in grado di tenere a bada i terreni più impervi, per di più procedendo spedito come se nulla fosse, ma quanto è veloce su strada? Per scoprirlo il team di carwow l’ha messo a confronto con una delle sue sorelle stradali, l’Audi RS e-tron GT (Ken Block ha scelto questa Audi RS e-tron GT come "daily driver"), la sportiva elettrica del marchio che condivide la piattaforma con la Porsche Taycan: ha 600 CV e pesa 76 kg in più della sorellona da Dakar, ma ha gli pneumatici giusti per l’asfalto e non quelli da offroad.

In entrambi i casi la potenza è strabordante, ma può essere scaricata a terra agevolmente grazie alla trazione integrale. Ma quale delle due taglia per prima il traguardo dei 400 metri? Come sempre niente spoiler, quindi fate le vostre previsioni, avviate il filmato e godetevi la sfida.