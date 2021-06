Audi RS E-Tron GT sfida Audi R8 V10 Performance: chi vince tra motore elettrico e benzina?

Grazie ad Auditography possiamo assistere alla sfida del momento, ossia lo scontro tra motore elettrico e termico, mettendo due sorelle Audi una contro l’altra. Da una parte la nuova RS E-Tron GT, dall’altra la R8 V10 Performance, che per anni è stata l’auto tedesca più veloce. Così simili ma così diverse, solo il cronometro può dirci la verità.

Il video della sfida è breve e diretto, non perde tempo con mille giri di parole ma vi sbatte in faccia le prestazioni mozzafiato di queste due auto incredibili. Per questo non vi facciamo spoiler sul risultato della sfida, ma ci limitiamo a illustrarvi i valori in campo.

Auto molto simili nei numeri e nelle caratteristiche tecniche, se non fosse per il loro cuore così diverso. Da una parte il silenzio del motore elettrico da 646 CV e 830 Nm di coppia, dall’altra il latrato del V10 5.2 litri da 620 CV e 580 Nm di coppia. Entrambe possono contare sulla trazione integrale Quattro, e nonostante presentino ingombri simili, la massa dei due veicoli è ben diversa: la RS E-Tron ferma la bilancia a 2420 kg, mentre la R8 è più snella con i suoi 1670 kg.

Una sfida equilibrata e per niente scontata tra elettrico e benzina, ma che ovviamente ammette un solo vincitore. Se ciò che avete visto non bastasse, guardate la RS E-Tron GT contro le sue dirette avversarie elettriche, oppure gustatevi la R8 contro la Porsche 11 Turbo S e Nissan GT-R Nismo.