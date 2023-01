Audi RS e-Tron GT sbeffeggia Tesla, BMW e Kia nella drag race

L'Audi RS e-Tron GT è stata protagonista di una drag race, una gara di accelerazione, con alcune delle auto elettriche più vendute al mondo. La berlina di Ingolstadt si è infatti schierata ai nastri di partenza al fianco di Tesla Model X Performance, Tesla Model 3 Performance, Kia EV6 GT e BMW iX M60 e non c'è stata storia.

A testare l'accelerazione delle cinque auto full electric sono stati i ragazzi del canale Youtube di Carwow, che hanno deciso di mettere i cinque bolidi uno di fianco all'altro per capire quale fosse quello con lo “spunto” migliore. Sulla carta l'auto più potente in gara era la Model X Performance di Tesla, con ben 778 cavalli, mentre la meno potente era la Tesla Model 3 Performance, con “soli” 460 cavalli. Si è invece schierata forte dei suoi 646 CV di pura tecnica l'Audi RS e-Tron GT, mentre BMW e Kia avevano rispettivamente 619 e 585 cavalli.

Per quanto riguarda il peso, invece, la Model 3 risultava essere l'auto più leggera, a discapito della X, la più pesante del gruppo. Come si può notare dal video in questione, tutte le auto, a eccezione della BMW iX M60, sono riuscite a partire alla grande nella prima manche, ma a mantenersi sempre in vetta è stata l'Audi, in grado di stracciare in maniera netta la concorrenza sin dai primi metri di gara. Bella la "sfida nella sfida" fra la Tesla Model 3 Performance e la Kia EV6 GT, che sono state testa a testa fino alla bandiera a scacchi, con la coreana che alla fine ha avuto la meglio sulla rivale americana, ottenendo la medaglia d'argento.

Quarto posto invece per la Tesla Model X Performance, mentre la iX M60, l'unica auto europea in gara, come già accennato sopra ha concluso in fondo al gruppo. La drag race è stata quindi ripetuta una seconda volta, ed è stata ancora l'Audi RS e-Tron GT ad avere la meglio, fermando il cronometro agli 11,3 secondi al quarto di miglio. Nella seconda prova la medaglia d'argento se l'è aggiudicata la Model 3 con 11,7 secondi, davanti alla Kia, che invece si è fermata a 11,8 secondi.

Quarto posto, un po' a sorpresa dopo la precedente prova, per la BMW, che grazie a una partenza perfetta ha avuto la meglio con il tempo di 12 secondi sulla Model X Performance ultima a quota 12,5. Recentemente, comunque, la Tesla Model X aveva sfidato una Lamborghini, surclassando la supercar italiana.