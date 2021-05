Audi RS e-tron GT e Porsche Taycan S sfidano la Tesla Model S: uno scontro infuocato!

Mettendo da parte per un attimo i discorsi sull’efficienza e quant’altro, di sicuro uno dei temi sempre attuali sulle auto EV riguarda l’accelerazione. La Tesla Model S detiene lo scettro della più rapida nel toccare i 100 km/h, ma oltre a Porsche Taycan S, adesso anche Audi si unisce alla sfida con la e-tron GT. Chi sarà la più veloce adesso?

Le due auto del gruppo Volkswagen di fatto sono davvero molto simili, anche se per gerarchie di marchio, Porsche può contare su una potenza leggermente superiore rispetto ad Audi. Entrambe le vetture però erogano una potenza di gran lunga inferiore all’auto di Fremont, che risulta anche più leggera.

Audi RS e-tron GT e Porsche Taycan S usano lo stesso motore elettrico e il medesimo pacco batterie, con la prima che sviluppa 482 kW (655 cv) e 830 Nm di coppia, mentre la seconda va oltre toccando quota 512 kW (696 cv) e 850 Nm di coppia. Tesla invece eroga 580 kW (788 cv) e addirittura 1140 Nm di coppia, potendo contare su un peso di 2316 kg, 24 kg in meno di Audi e 64 kg meno di Porsche.

Sulla carta il risultato sembra scontatissimo, ma i ragazzi del canale YouTube carwow ci hanno abituato a prove dal risultato tutt’altro che prevedibile, anche per via dell’asfalto bagnato durante la sfida in questione. Quindi sedetevi comodi e gustatevi la sfida.

