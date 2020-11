Ecco la Audi RS e-tron GT! Il bolide elettrico si mostra da ogni angolazione

La Audi e-tron GT si è mostrata a lungo tramite foto spia di esemplari camuffati o piccoli teaser da parte della casa automobilistica tedesca, ma finalmente la compagnia si è sbottonata e ha voluto renderci partecipi del design della sua fantastica Audi RS e-tron GT con scatti da ogni angolazione visibili in calce.

Al momento le notizie ufficiali non riguardano ogni singolo aspetto della vettura elettrica, ma sono comunque numerose e piuttosto soddisfacenti. Innanzitutto ci troveremo davanti a una macchina da 693 cavalli di potenza e 830 Nm di coppia i quali, secondo il brand, consentiranno uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 3,5 secondi grazie all'utilizzo di due motori sincronizzati (la versione a tre motori arriverà dopo). Circa l'autonomia invece dovremo attendere novità nel merito, ma a ogni modo la RS E-Tron GT godrà di un generoso pacco batterie da 93,4 kWh.

Per gestire queste performance davvero niente male è stato ideato un sistema di gestione molto sofisticato:"Nella E-Tron GT, abbiamo due circuiti di raffreddamento per i componenti tecnici che operano a temperature differenti. Il circuito più freddo controlla la temperatura della batteria a tensione elevata, mentre quello più caldo gestisce i motori elettrici e l'elettronica di alimentazione. Inoltre, sono presenti un circuito caldo e uno freddo per l'abitacolo." Queste le parole di Christian Schröder di PSW, sussidiaria Audi.

Molto interessante il fatto che tutto il sistema si interfacci con quello inerente la navigazione quando il conducente seleziona la stazione di ricarica. A 30 minuti dall'arrivo presso la colonnina, il gestore della temperatura modifica le temperature della batteria per giungere a destinazione nel modo migliore, consentendo così una ricarica perfetta.

Come forse già saprete, la RS e-tron GT condivide la sua piattaforma di base con la Porsche Taycan, quindi avremo una propulsione all-wheel drive simile e la stessa soluzione a quattro ruote sterzanti. La vettura poggerà poi su sospensioni ad aria a tre camere, capace di offrire al conducente numerose configurazioni differenti circa l'altezza e la rigidità. Da non tralasciare infine i dischi frenanti carbo-ceramici opzionali da vera macchina sportiva.

In attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti sul prodotto Audi, vi rimandiamo alle parole dei tecnici del suono al lavoro sulla e-tron GT: la BEV restituirà al conducente un'esperienza sonora ricca e avvolgente.