Audi RS E-Tron GT come non l'avete mai vista: Ken Block si diverte con la sua elettrica

Da quando Audi ha annunciato la partnership con Ken Block, il pilota americano ha avuto il privilegio di mettersi alla guida di veicoli storici del marchio, invece per le commissioni di tutti i giorni ha scelto una RS E-Tron GT, con cui sta facendo amicizia, e pare che la loro relazione vada a gonfie vele.

Dopo averci presentato la sua RS E-Tron GT “All White”, per Ken è arrivato il momento di vedere di che pasta è fatta e per scoprirlo non poteva che metterla di traverso alla prima occasione. Nel secondo episodio della sua neonata serie “Electric Fleet” su YouTube, il pilota statunitense ha iniziato quindi a prendere le misure con la sua nuova belva elettrica, che necessità di un po’ di attenzioni prima di esprimersi al meglio, in particolar modo per la mancanza del freno a mano, alleato fondamentale nella guida che ha reso famoso Mr. Block.

Chiaramente dopo qualche minuto di “riscaldamento”, il pilota e la vettura dei quattro anelli erano già un tutt’uno, capaci di esibirsi in una danza fatta di donuts, sbandate, figure a 8 e derapate ad alta velocità, nonostante Ken abbia evidenziato quanto l’auto cerchi in tutti modi di evitare questo tipo di guida.

Infatti ricordiamo che, tralasciando gli accostamenti cromatici e i nuovi cerchi Rotiform realizzati su misura per la vettura, con il modello NGO al posteriore e gli Aerodisc all’anteriore, l’auto è assolutamente di serie in termini meccanici ed elettronici, capace quindi di 646 CV e 830 Nm di coppia scaricati su tutte e quattro le ruote: numeri perfetti per dare spettacolo alla guida, nelle mani di Ken Block.