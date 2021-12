Niente più Audi RS 3 e TT RS in Canada: nuovo duro colpo per le auto sportive

Tempi duri per gli appassionati di motori ad alte prestazioni e vetture sportive senza limiti. È un mantra che purtroppo ripetiamo spesso e fa sempre male quando dal mondo arrivano conferme inequivocabili del declino: in Canada ad esempio sono definitivamente morte le Audi RS3 e TT RS.

Le due sportive ad alte prestazioni sono scomparse dall'attuale listino canadese del produttore tedesco e il motivo è presto detto: le nuove leggi ambientali non permettono più al motore 5 cilindri di Audi di vivere impunemente, motivo per cui l'azienda ha deciso di tagliare i modelli. La notizia è filtrata in via ufficiosa da Reddit, dove più di un utente si è lamentato della sparizione delle vetture; Audi non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale a tal proposito, sembra però che i rivenditori abbiano ricevuto una comunicazione in cui si spiega che i due modelli non possono più essere venduti nel Paese poiché non rispettano più "alcuni parametri tecnici" richiesti.

Quasi certamente però la colpa è delle nuove leggi in materia di emissioni di CO2, uno scenario a cui - presto o tardi - dovremo abituarci anche in Europa, dove fra l'altro la nuova Audi RS 3 2021 è arrivata da pochissimo, presentata dal brand tedesco appena lo scorso mese di luglio. Poche settimane fa la stessa Audi RS 3 è finita su un'autostrada tedesca senza limiti di velocità, diventando un autentico missile.