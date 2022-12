Audi, rivoluzione green entro il 2029: si punta tutto sull'elettrico

Audi crede ciecamente nel futuro elettrico e proprio per questo ha deciso di varare un maxi piano di riorganizzazione della propria rete di produzione globale. Il primo step sarà la produzione di modelli al 100% elettrici a partire dal 2026, dopo di che, dal 2033, l'addio definitivo alle tecnologie tradizionali.

A partire dal 2029 tutti i siti industriali di Audi dovranno avere una linea di produzione dedicata esclusivamente alle elettriche per creare almeno un modello a batteria. Una visione chiara e precisa quella di Audi, così come spiegato dal responsabile di produzione e logistica Gerd Walker: "Passo dopo passo, stiamo portando tutti i nostri impianti nel futuro", aggiungendo la volontà di non costruire nuovi siti di produzione ma se mai di investire "negli attuali stabilimenti per renderli efficienti e flessibili tanto quanto i siti di nuova costruzione" in modo da rafforzare i propositi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

"Il percorso che Audi sta intraprendendo preserva le risorse e accelera la nostra trasformazione in un fornitore di mobilità premium sostenibile", ha continuato Walker. Entro la fine del decennio Audi produrrà veicoli full electric in tutti i suoi stabilimenti: "Per raggiungere il nostro obiettivo, facciamo affidamento sul nostro personale altamente qualificato, renderemo tutti i nostri dipendenti pronti per il futuro entro il 2025 con un budget di formazione di circa 500 milioni di euro".

I siti di Bruxelles e Böllinger Höfe (Baden-Württemberg) stanno già producendo auto a batteria, dopo di che, dal 2023, toccherà allo storico stabilmente di Ingolstadt assemblare la prima elettrica, leggasi l'Audi Q6 e-tron, le cui prime foto spia sono apparse recentemente. A seguire sarà la volta di Neckarsulm (Baden-Württemberg), San José Chiapa (Messico) e Győr (Ungheria) fino ad arrivare al 2029.

L'aspetto elettrico è comunque solamente uno della mission di Audi, che punta anche a migliorare la produttività e nel contempo a garantire la sostenibilità economica delle proprie attività industriali. A tal fine l'obiettivo è quello di dimezzare i costi entro il 2033 attraverso una riduzione della "complessità dei veicoli", e una semplificazione dei processi produttivi con l'aggiunta di nuove soluzioni informatiche e sistemi di assemblaggio modulari. "Abbiamo ancora molta strada da fare – ha concluso Walker - ma la direzione e i passaggi per arrivarci sono chiari". E chissà che a breve, grazie a questa rivoluzione, Audi non riuscirà a entrare nella top 10 delle auto elettriche più efficienti.