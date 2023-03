Audi rivoluziona i nomi dei propri modelli: l'A4 diventa A5. Una scelta 'green'

Audi sarebbe prossima ad un cambio di nome delle proprie vetture, in vista di un passaggio alla produzione full electric. La prima novità sarà che la nuova gamma di A4, che uscirà entro la fine dell'anno, prenderà il nome di A5.

Stando a quanto specificato dai colleghi di Auto Express, l'idea alla base di questo cambio di nomenclatura (un po' complessa), è di lasciare ai numeri pari le vetture elettriche, assegnando a quelli dispari i motori endotermici, in vista poi della rivoluzione green che si verificherà nei prossimi anni, a seguito anche dell'ufficialità dello stop dell'Ue a benzina e diesel dal 2035.

Cercando di spiegare in parole povere quanto sta accadendo, la nuova Audi A4 (che uscirà entro fine anno), non essendo ancora full electric si chiamerà quindi Audi A5. L'A4 tornerà in commercio quando uscirà il modello totalmente green, e molto probabilmente il nome avrà anche il suffisso E-Tron, la sigla che identifica le elettriche di Ingolstadt (Audi A4 E-tron).

Lo stesso accadrà, sempre secondo Auto Express, anche per gli altri modelli, quindi l'Audi A6 termica diventerà Audi A7 e via discorrendo. L'idea di tale cambio di nomi non è ben chiaro, e potrebbe creare un po' di confusione per il consumatore finale che quando andrà in concessionario ad ordinare un'A4 si troverà proposta un'A5.

In ogni caso l'intenzione dei tedeschi è quello di lasciare per il momento tutti i numeri pari all'elettrico e i dispari a benzina e diesel per creare una precisa linea di demarcazione fra i due gruppi di modelli.

Stando a quanto emerso, rimarrà anche il prefisso S, ma solo per i motori endotermici, mentre, come vi avevamo già spiegato, il badge RS comparirà anche su SUV ed EV Audi. L'azienda ha fatto sapere che l'ultima auto con motore endotermico verrà prodotta nel 2025, quindi dieci anni prima del termine fissato dall'Ue.