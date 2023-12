Audi rivede i piani: 'Parità costi fra auto elettriche e termiche più tardi del previsto'

Le case automobilistiche stanno trovando non poche difficoltà a livello di costi e margini nella produzione di auto elettriche e lo si capisce chiaramente da quanto affermato dal CEO di Audi, Gernot Dollner.

Parlando negli scorsi giorni con l'Handelsblatt tedesco, ha spiegato che l'azienda dei quattro anelli aveva sta rivendendo le sue tempistiche in quanto a parità di costi fra vetture con batteria e senza.

Si tratta ovviamente di un aspetto che va a ripercuotersi sul prezzo finale delle vetture green, che inevitabilmente risultano essere più costose rispetto alle termiche, per lo meno nei segmenti più “bassi”.

Basti pensare che in Italia vi sono solo 13 auto elettriche al di sotto dei 35mila euro, ma in ogni caso già dal 2024 la situazione potrebbe migliorare, alla luce dei modelli in uscita. Su tutti spicca la nuova Fiat Panda B-SUV, che sarà più robusta ma comunque sempre low cost, così come ribadito più volte dai vertici dell'azienda torinese.

“La parità dei costi richiede più tempo del previsto – ha detto il CEO di Audi - inizialmente ce lo aspettavamo entro la metà di questo decennio ma alla luce degli sviluppi attuali subirà sicuramente un ritardo”.

Il riferimento di Dollner è alle materie prime, che costano ancora parecchio per le case automobilistiche anche perchè nella maggior parte dei casi devono essere acquistate in Cina. In ogni caso Dollner precisa: “L’intero portafoglio verrà convertito alla mobilità elettrica. Ciò avverrà in Europa, Nord America e Cina, solo a velocità diverse".

Nella chiacchierata con l'Handelsblatt il numero uno dell'azienda di Ingolstadt ha parlato infine anche dell'ingresso in Formula 1 di Audi che avverrà dal 2026, spazzando via le ultime voci che parlavano di un possibile “ripensamento”: "C'è una decisione chiara da parte del consiglio di amministrazione, dei consigli di sorveglianza di Audi e Volkswagen, secondo cui l'Audi entrerà in Formula 1 nel 2026", ha affermato Döllner.