Audi rilancia sulle auto elettriche: pronti 10 miliardi di euro

Audi ha appena condiviso il budget da investire sulle auto elettriche proprietarie da qui al 2025. Il produttore tedesco aveva già fatto sapere di voler andare a barra dritta verso l'elettrificazione della gamma, ma adesso ha rilanciato preparando una strategia da ben 10 miliardi di euro.

Il piano coinvolge l'intero Gruppo Volkswagen, che sta accelerando in merito agli investimenti sulle EV, e da questo punto di vista Audi aprirà la strada. La casa dei Quattro Anelli si è subito posizionata in testa con il suo SUV e-tron, ma avendo a disposizione una cifra tanto colossale, supponiamo stia accelerando sullo sviluppo di numerosi nuovi modelli a batteria.

"Sulla base della pianificazione degli investimenti, la spesa tra il 2021 e il 2025 si concentrerà sull'implementazione senza compromessi della Roadmap E, con un'offensiva su larga scala rappresentata da prodotti completamente e parzialmente elettrici. Per la sola elettrificazione la sessione di pianificazione ha stimato una somma di circa 15 miliardi di euro, più del 40 percento della spesa complessiva. Nello specifico, 10 miliardi di euro andranno alla mobilità elettrica e 5 all'ibridizzazione. Entro il 2025 AUDI AG espanderà il portfolio di auto elettriche a 30 modelli, tra i quali 20 di essi si muoveranno tramite batterie elettriche."

L'annuncio è estremamente chiaro, e testimonia un massiccio incremento degli investimenti. In precedenza il brand pensava di spendere 10 miliardi per tutte le auto elettriche (BEV e PHEV), mentre adesso quella somma verrà stanziata solo per le BEV. Altri 5 miliardi saranno devoluti alle auto ibride.

Per chiudere rimandandovi ai modelli elettrici dal debutto più imminente dobbiamo assolutamente menzionarne due in particolare. Il primo è la nuova Audi RS e-tron GT, che punta a portare in dote specifiche stratosferiche per il segmento di riferimento. Il secondo è invece il SUV Q4 e-tron, recentemente avvistato e immortalato dai fotografi di Autoblog.