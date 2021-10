La nuova Audi R8 V10 Performance RWD sarà la nuova entry level del modello, con 570 CV

Il modello R8 di Audi è giunto sul finire della sua seconda generazione, ma prima di uscire di scena la casa dei quattro anelli ha svelato la nuova versione a trazione posteriore della sua sportiva di punta, che sostituisce il modello attuale e diventa l’entry level tra tutte le R8, offrendo tanta potenza in più e un handling migliorato.

La potenza del motore 5.2 litri V10 FSI della versione RWD Performance, montato in posizione centrale, è infatti salita di 30 CV, toccando quota 570 CV, mentre la coppia massima è di 550 Nm, 10 Nm in più del modello uscente, che vengono scaricati sulle ruote posteriori attraverso la trasmissione S Tronic a 7 rapporti coadiuvato da un differenziale a slittamento limitato meccanico.

Per essere una versione entry-level, le prestazioni sono da prima della classe con una velocità massima di 329 km/h (327 km/h per la variante Spyder) e un’accelerazione sullo 0-100 km/h in 3,7 secondi (3,8 secondi per la Spyder). Il peso dell’auto ferma l’ago della bilancia a 1590 kg nel caso della versione coupé, a cui si aggiungono altri 105 kg con la Spyder.

L’handling di guida è stato migliorato con l’adozione di sospensioni a doppio braccio oscillante per il posteriore, che assieme alla Sport Mode, che allenta l’intervento del controllo di stabilità, permette di esibirsi in coreografiche sbandate. A tal proposito ci chiediamo se e quando vedremo Mr. Block a bordo di questa vettura, dato che Ken Block è diventato pilota ufficiale Audi.

Inoltre si possono aggiungere alcune chicche al pacchetto base, come lo sterzo dinamico, pneumatici Michelin Pilot Sport Cup che misurano 245/30 all’anteriore e 305/30 al posteriore, calzati su cerchioni da 20 pollici, che celano un impianto frenante con dischi da 18 pollici in acciaio che possono essere sostituiti con un sistema carbo-ceramico da 19 pollici.

Gli interni restano praticamente gli stessi, dominati dal display da 12,3 pollici del cruscotto a cui si aggiungono rivestimenti d’alta qualità per volante e sedili. Inoltre i clienti potranno optare anche per un impianto audio più prestante griffato Bang & Olufsen.

Infine arriviamo alla voce riguardante i prezzi, che nel caso della Audi R8 V10 Performance RWD parte da 149,000 euro, che salgono a quota 162,000 euro qualora si scegliesse la versione Spyder, e verranno prodotto nella fabbrica di Bollinger Hofe, la stessa dove viene assemblata l’Audi R8 LMS GT4 da corsa, con cui condivide buona parte dei componenti.