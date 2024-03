L'Audi R8 è ufficialmente uscita di produzione: addio alla supercar dei 4 anelli

Ve lo avevamo anticipato, avevamo sperato assieme a voi ma, malgrado Audi abbia esteso la produzione dell'R8 fino al mese odierno per via degli ordini ancora molto alti, adesso è finita davvero: Audi R8 è ufficialmente in pensione.

Solo l'annuncio, avvenuto alla metà del 2023, della imminente fine della R8, scatenò un'ondata di reazioni che si tradusse in un netto + 49% delle vendite nel corso dell'anno scorso, portando il totale a 1.591 unità. Adesso, il tempo per ordinare questa supercar è finito.

Tuttavia, se analizzando i dati di vendita nel corso degli anni, emerge che la domanda per la R8 è sempre stata modesta, in parte a causa del suo prezzo elevato. Il picco di domanda si è verificato, di fatto, solo nel 2008, ai tempi dell'uscita della R8, quando Audi consegnò ben 5.016 unità ai clienti.

Con la fine della produzione dell'Audi R8, anche lo storico motore V-10 del Gruppo Volkswagen si avvicina alla fine della sua carriera. Anche la Lamborghini, produttrice della vettura gemella della R8, la Huracan, eliminerà gradualmente questo motore entro la fine dell'anno. Questo segna la fine dell'era del 5.2 litri aspirato del gruppo. Sebbene la Huracan sia stata la più popolare della R8, questa vedrà comunque un'erede ibrida entro la fine dell'anno.

Nel giugno 2023, Lamborghini ha annunciato di avere i fondi necessari per sviluppare un nuovo modello senza la partecipazione finanziaria di Audi. Si prevede che il successore della Huracan sarà una vera e propria Lamborghini (ovvero senza il ricorso a sinergie con la holding principale, ovvero Volkswagen), con una configurazione ibrida plug-in e un motore a benzina ridimensionato. Si parla di un motore V-8 biturbo che funzionerà come un motore aspirato fino a 7.000 giri al minuto, quando entrerà in azione l'induzione forzata.

Sebbene si discuta molto ultimamente del successore elettrico della R8, non sembra che ciò avverrà nel prossimo futuro. Audi non ha ancora aperto bocca riguardo un'eventualità simile, ma abbiamo provato a immaginare come questa potrebbe essere: anche se, probabilmente, il nome non sarà lo stesso, la prossima R8 elettrica potrebbe essere molto potente e potrebbe diventare addirittura un Hypercar con ben 1700 cavalli.

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.