Audi R8 ai titoli di coda: la supercar tedesca saluta tutti nel 2023

Audi dice definitivamente addio alla R8. La supercar due posti uscirà infatti di produzione durante l'anno iniziato da pochi giorni, il 2023, così come deciso dall'azienda di Ingolstadt. Dopo 15 anni di produzione e due diverse generazioni, la meravigliosa auto tedesca saluta tutti e si congeda, andando definitivamente in pensione.

L'ultimo modello in vendita sarà quindi l'Audi R8 Coupé Gt RWD, un bolide da ben 620 cavalli a trazione posteriore, in attesa poi della sua erede. Se tutto andrà come previsto, la nota casa automobilistica con sede in Germania dovrebbe lanciare sul mercato una nuova supercar Audi dal 2025 completamente elettrica.

Del resto i piani dell'azienda sono più che chiari, e l'obiettivo nell'immediato futuro è quello di abbandonare i motori a combustione in favore dei propulsori green. In ogni caso nel 2023 l'Audi R8 non sarà l'unica fuoriserie o auto che ha fatto la storia recente a uscire di produzione, visto che sono già stati svariati gli addii annunciati. Si pensi ad esempio alla Ford Fiesta, un'utilitaria che ha trovato il favore degli automobilisti italiani e che dopo quasi 50 anni di carriera, 7 diverse generazioni e 16 milioni di modelli piazzati uscirà di produzione per lasciare spazio, anche in questo caso, a nuove auto elettriche.

Rimanendo in casa Ford, dirà addio anche la Ford GT, mitica auto della storia dell'azienda americana, tornata in voga a inizio anni 2000 dopo gli storici modelli degli anni '60 che ora andrà nuovamente in archivio. Che dire poi della Ford Ecosport, ma anche della Lamborghini Aventador, altro gioiello che ci lascia per colpa anche di una rivoluzione nei motori: il suo V12 puro è ormai obsoleto e stra-inquinante nel mondo attuale, di conseguenza la casa di Sant'Agata Bolognese ha ben pensato di accantonare il modello dedicandosi ad altre fuoriserie ibride o full electric. Il 2023 sarà quindi un anno malinconico ma a far passare la lacrimuccia agli aficionados ci penseranno i moltissimi nuovi modelli che ci accompagneranno nel corso dei prossimi 12 mesi.