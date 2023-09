Audi R8 verso la rivoluzione, pronta una supercar elettrica: ecco i piani di Ingolstadt

Con lo stop di benzina e diesel dell'Ue che incombe, previsto per il 2035, le case automobilistiche sono state costrette a rivedere la propria line-up, sia per produrre auto che meglio si sposassero con il concetto di green, sia per andare incontro alle esigenze del mercato.

Tante le vetture che sono state sacrificate e in casa Audi spicca senza dubbio la R8 che saluterà tutti in questo 2023. Niente paura però, perchè nei piani di Ingolstadt vi sarebbe in programma una nuova supercar con la stessa filosofia dell'R8, quindi una due posti, coupé supersportiva, e con un motore completamente elettrica.

Non si sa se si chiamerà R8 o avrà un altro nome, fatto sta che l'azienda punta a produrre nuove auto di altissima gamma attraverso la piattaforma SSP che entrerà in attività dal 2027. "Sto parlando di auto iconiche, auto sportive e così via – le parole ad Autocar di Oliver Hoffmann, il direttore tecnico di Audi - utilizzeremo sistemi e moduli della piattaforma SSP”, ha aggiunto.

Il manager dei quattro anelli non è entrato nel dettaglio, menzionando eventuali eredi della R8 o della TT, altra Audi che ha salutato tutti nel 2023, ma ha comunque spiegato che i lavori sono in corso: "Abbiamo un obiettivo chiaro sul lancio di questa grande gamma di modelli", ha affermato ancora Hoffmann, che poi ha precisato: “Nei prossimi due anni introdurremo quasi 20 nuovi modelli, e più del 50% saranno elettrici. Questo è il nostro obiettivo e stiamo lavorando su concept e progetti diversi”.

La piattaforma SSP sarà utilizzata dall'80 per cento dell'intera line up del Gruppo VW, e il CEO dell'azienda, Oliver Blume, ha già spiegato in passato che la stessa ospiterà auto con propulsori fino a 1.700 cavalli, suggerendo quindi la possibilità di realizzare delle vere e proprie hypercar. Fra le auto in arrivo anche il nuovo super SUV a firma Porsche, il K1.

Ma quanto dovremo aspettare per vedere un'eventuale erede della R8? Hoffmann non ha dato tempistiche precise ma ha spiegato che Audi svelerà i suoi primi veicoli elettrici basati sulla SSP “nella primissima fase” del ciclo di vita della piattaforma, aggiungendo che “Alla fine di questo decennio vedrete un portafoglio più ampio basato su SSP”.

Autocar ha infine specificato che alcuni addetti ai lavori hanno fatto sapere che il successore elettrico della R8 sarebbe già a buon punto, rimanendo fedele alla vettura originale, quindi con due porte, e altamente sportiva.