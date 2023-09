Audi R8, pronto un addio speciale per la supercar di Ingolstadt

Audi ha recentemente annunciato un evento su Instagram con il messaggio "È l'ultimo giro della R8", suggerendo che potrebbe essere in programma qualcosa di speciale legato a questa supercar. L'evento di debutto è previsto per il 12 settembre.

Dalle immagini pubblicate, sembra che ci sarà una versione della R8 con una grafica a blocchi di rettangoli rossi, neri e argento, oltre a una piccola ala con marchio Audi-Sport nella parte posteriore. Non sembra che ci siano cambiamenti significativi rispetto alla versione esistente della R8.

Audi ha reso noto che la R8 sarà ritirata dagli Stati Uniti entro il 2024, l'annuncio su Instagram suggerisce che potrebbero essere in programma veicoli ancora più esclusivi, sebbene al momento non ci siano dettagli specifici disponibili.

Il futuro della R8 è attualmente incerto, con alcune voci che suggeriscono che Audi potrebbe sviluppare una versione elettrica del modello. Tuttavia, è possibile che il nuovo modello abbia un design completamente diverso e possa condividere una piattaforma con il futuro sostituto elettrico del Porsche 718 Boxster.

Effettivamente, vi avevamo parlato dell'erede della R8 come un modello misterioso che dovrebbe uscire nel 2025, detto questo le mosse in casa Audi per questo modello super sportivo sono ancora sconosciute. Per giunta le piattaforme elettriche di cui Audi si servirà sono ancora un punto interrogativo. Per questo nuovo modello si parla di una collaborazione con Porsche.