Audi R8 modificata spacca l'Autobahn: ecco la velocità massima

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a parecchie prove di forza sull'Autobahn. Tra questi test di velocità massima, giusto per portare qualche esempio, ci sono i 300 km/h della BMW M5 ed i quasi 340 km/h dell'assurda Nissan GT-R modificata. Adesso però AutoTopNL ci ha dato modo di vedere la performance di una Audi R8 V10 ritoccata.

L'esemplare di Audi R8 in alto è stato infatti modificato dal tuner MTM, che non ha soltanto messo le mani sulla meccanica, ma anche sulla carrozzeria della macchina. La parte iniziale del video pertanto si concentra sull'eccentrica estetica, che va ad aggiungere tanti elementi in fibra di carbonio, quali lo splitter anteriore, il cofano con tanto di prese d'aria, parte delle fiancate e l'alettone posteriore.

All'atto pratico MTM ha creato una vettura da corsa omologata per la strada combinando la migliore R8 Plus di fabbrica con alcune rivisitazioni da motorsport come il nuovo sistema di scarico, l'enorme alettone posteriore, i cerchi leggeri e tanto altro. Sotto al cofano invece troviamo il classico V10 da 5,2 litri, ma MTM ha deciso di implementarvi un enorme turbocompressore capace di portare l'output complessivo a oltre 800 cavalli di potenza.

Ovviamente la parte migliore della clip concerne la prova su strada, dove la Audi R8 V10 modificata è stata spinta al massimo sull'Autobahn in Performance Mode e con pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Come potete notare a circa metà video, il sound del motore è quasi identico a quello originale, ma proseguendo diventa innegabile il gap prestazionale rispetto al modello stock.

In seguito a un po' di divertimento in extraurbana, il conducente ha finalmente deciso di immettersi sull'autostrada arrivando a toccare i 320 km/h di punta. Supponiamo che se avesse tenuto giù il piede ancora per qualche secondo la velocità massima si sarebbe spinta più in là, ma dobbiamo "accontentarci" di quanto ottenuto: la sicurezza è sempre prioritaria.

