Audi R8 LMS GT2 Color Edition: la gamma da gara si fa variopinta

L'Audi R8 LMS GT2 è al vertice di una gamma turismo composta anche dalle varianti GT3 e GT4 e dalla nuovissima RS3 LMS da 340 CV, regolamentata dal TCR. Audi ha ora presentato la Color Edition della R8 LMS GT2: se si acquista una V10 da pista perché non prenderla di un colore gradevole?

Le auto da competizioni vengono spesso vendute in nero o bianco, in attesa che un minuzioso lavoro di wrapping crei la livrea voluta dagli sponsor. Audi ora offre la R8 LMS GT2 nei colori Vegas Yellow, Tactical Green, Sebring Black, Nogaro Blue, Misano Red e Kyalami Green. Tutte tonalità che hanno fatto la storia del marchio. Le vernici vengono applicate sul corpo vettura in fibra di carbonio, mentre la parte del padiglione viene rifinita in nero a prescindere dal colore scelto.

La scelta è davvero soggettiva, il giallo le dona, ma la versione nera è davvero minacciosa, il blu riporta in mente la mitica Audi RS2, mentre il rosso è stato il colore di punta di molte Audi moderne. Qualunque sia la preferenza Audi ci ha sorpreso con una serie di dettagli azzeccati, come i cerchi in lega color rame e molti dettagli in nero: appendici aerodinamiche, sfoghi, estrattori e specchietti retrovisori esterni. In punti strategici sono stati applicati gli adesivi rossi Audi Sport o gli intramontabili quattro cerchi in color bianco. Una serie di interventi che la rendono una delle auto da corsa più attraenti in commercio. Il prezzo della Color Edition è di 349.000 euro, 11.000 in più rispetto alla versione base.

Venendo al sodo la R8 LMS GT2 è dotata di un 10 cilindri a V aspirato da 5,2 litri, capace di erogare 640 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima. La vettura è strettamente legata alla versione stradale pur essendo significativamente più leggera, con un peso a secco di 1.350 chilogrammi. La potenza giunge alle sole ruote posteriori, come nella R8 RWD omologata per la strada.

L'Audi R8 LMS GT2 è protagonista della GT2 European Series, che segna il ritorno delle automobili GT2 dopo anni nel dimenticatoio. Un esemplare di R8 LMS GT2, guidato da Fjordbach e Patterson, ha vinto la gara inaugurale del nuovo campionato, all'Autodromo Nazionale Monza.