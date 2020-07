Audi R8 Limited Edition, 30 esemplari per l'ultima R8 americana da 570 CV

Audi dice addio alla versione base dell'Audi R8 negli Stati Uniti e lo fa omaggiandola con un'edizione speciale limitata a 30 esemplari. Ancora nessuna notizia per il futuro della gamma in Europa.

L'Audi R8 V10 quattro è parte del segmento inizialmente soprannominato “baby supercar” ed ha goduto nel 2019 di un restyling di metà vita. Il suo dieci cilindri è capace di erogare ben 570 CV di potenza massima e 560 Nm di coppia. La potenza passa alle quattro ruote tramite una trasmissione a doppia frizione capace di cambiare marcia in soli 120 ms.

La Limited Edition prende in prestito alcune caratteristiche della versione Performance, che continuerà ad essere in listino negli Stati Uniti anche con il Model Year 2021: la barra antirollio anteriore è in fibra di carbonio, permettendo un risparmio di 2 kg, e i terminali di scarico sono ancora più sportivi. Non c'è edizione limitata che non abbia particolarità estetiche, la R8 Limited è arricchita da rifiniture che omaggiano la storia del modello. Gli specchietti sono in alluminio non verniciato, mentre minigonne, sottoparaurti, vano motore e l'iconica fascia laterale sono rivestiti in fibra di carbonio. Novità anche per la zona ruote, le pinze dei freni sono verniciate di rosso e i cerchioni da 20 pollici a cinque razze sono rifiniti in argento per la prima volta per un Audi R8 destinata al mercato USA.

Venticinque delle trenta Limited Edition disponibili saranno coupé, è possibile ordinare la vettura nei colori Blu Mugello (come l'esemplare delle foto), Argento Avus o Verde Sonoma. Le cinque Spyder saranno verniciate esclusivamente in Blu Mugello.

Il futuro di Audi R8 è legato all'elettrico, con la prossima generazione che sarà probabilmente dotata di propulsione elettrica o ibrida.