Un'Audi R8 lanciata a 340 km/h sulle autostrade tedesche, di notte: il video impressiona

In Italia abbiamo severi limiti di velocità da rispettare sulle autostrade, dove al massimo si toccano i 130 km/h. In Germania invece ci sono le autobahn, autostrade senza limiti di velocità dove quotidianamente c’è qualcuno che testa le capacità velocistiche della propria vettura, ma nel buio pesto della notte a 340 km/h ci vuole del coraggio.

L’auto protagonista del video caricato sul canale YouTube MotorOliTV è un’Audi R8 sovralimentata preparata da MTM, che ha innalzato la potenza del V10 tedesco a 722 CV e 720 Nm di coppia, che le permettono uno scatto 0-100 km/h in 3 secondi netti, mentre per raggiungere i 200 km/h impiega soltanto 8,2 secondi. La preparazione non si limita soltanto al comparto motoristico, ma arricchisce anche il look estetico e aerodinamico, per incollare la vettura a terra e renderla più orientata all’uso in pista.

Nelle prime fasi del video ci viene presentata l’auto, così da scoprirne tutti i dettagli, e poco dopo è il turno delle rilevazioni strumentali dedicate ai tempi di accelerazione e ripresa. Per testare la velocità massima come sempre si ricorre alle Autobahn, ma in questo caso nell’oscurità della notte. Di recente il canale olandese AutoTopNL ci aveva portato a bordo della Lamborghini Aventador SVJ lanciata a 332 km/h, una velocità simile a quella di questo test, ma ottenere certi risultati con la visibilità decisamente ridotta a causa del buio è qualcosa che toglie il fiato.

Quindi non vi rubiamo altro tempo e lasciamo che le immagini parlino da sé. Mettetevi comodi e godetevi questa cavalcata selvaggia nella notte, con il V10 a fare da colonna sonora. Poi provate ad immedesimarvi nei conducenti che venivano sorpassati da questo proiettile a quattro ruote: un video ci aveva mostrato cosa vuol dire essere sorpassati ad oltre 300 all’ora mentre si viaggia a velocità codice, quindi immaginate cosa si prova ad essere “sverniciati” in piena notte.