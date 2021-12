Questa Audi R8 GT è un mostro e può circolare su strada: nessuna carrozzeria e 1500 CV

Il mondo dell’automobilismo spesso ci regala delle storie molto particolari, e la vicenda che interessa quest'auto merita di essere raccontata. La storia travagliata di un'Audi R8 GT che adesso è stata trasformata in un “SuperKart”, come la definisce il suo proprietario.

L’R8 GT del 2012 è un’auto piuttosto esclusiva e rara, dato che Audi ha costruito soltanto 333 esemplari in questa variante, 90 dei quali destinati al mercato statunitense (è in arrivo un’Audi R8 estrema che diventerà la punta di diamante del modello). Di serie veniva equipaggiata con un motore V10 da 5.2 litri con 560 CV e 540 Nm di coppia, che all’epoca permettevano uno scatto da 0 a 1000 km/h in 3.6 secondi e una velocità massima di 320 km/h.

L’auto passò poi nelle mani del secondo proprietario, che dopo appena 6 giorni dall’acquisto la distrusse in un incidente stradale, danneggiando completamente il frontale, la fiancata lato guidatore e parte del posteriore. L’auto venne quindi messa in vendita su Facebook Marketplace per poi essere acquistata da Austin di LeeC Parts, che poi l’ha trasformata nel mezzo che vedete nel video in apertura.

Questa R8 GT è stata quindi privata della sua carrozzeria, e così è rimasta anche dopo le riparazioni e i potenziamenti che ha subito. Il suo motore infatti è stato arricchito con l’adozione di turbo più grandi che hanno innalzato la potenza a 1500 CV. Al posto dei paraurti e delle portiere adesso ci sono degli elementi tubolari che ricordano davvero i telai dei go-kart, mentre nel complesso l’auto mostra una certa somiglianza con lo stile delle Ariel Atom.

Le parti tubolari servono anche a supportare i gruppi ottici inediti della vettura, che sulla parte frontale adotta due unità nate per i trattori, mentre gli indicatori di direzione sono stati ricavati dal gruppo ottico di una Ford Mustang (a proposito, gustatevi questa sfida tra la Shelby Mustang e la Ford Mustang Mach-E). Nel video possiamo gustarci anche un assaggio delle prestazioni mozzafiato offerte dalla vettura, ma il suo proprietario non ha ancora testato il vero potenziale di questa R8 vitaminizzata, che si preannuncia un vero e proprio missile.