L'Audi R8 più estrema è ufficiale: ecco l'ABT XGT, auto da corsa per tutti i giorni

Sebbene Audi R8 sia ai titoli di coda, questa versione XGT rappresenta la fusione di due mondi. Frutto di un complesso processo di sviluppo durato due anni presso lo stabilimento ABT di Kempten, questa edizione esclusiva vanta una potenza di 640 cv, un peso di 1.400 kg, e un aspetto accattivante che richiama le linee di un'auto da corsa.

Audi R8 XGT si rivolge agli appassionati automobilistici e agli entusiasti del motorsport, la XGT è stata prodotta in soli 99 esemplari. Hans-Jürgen Abt, socio e amministratore di ABT Sportline, ha definito la XGT come la quintessenza della competenza messa in pista dalla compagnia (ecco invece i piani di Audi per la R8 elettrica).

Il team ABT, con una solida storia di oltre 20 anni nel DTM e oltre 300 competizioni all'attivo, ha affrontato questa sfida con l'obiettivo di trasformare la GT2, originariamente progettata per le competizioni, in un'autovettura omologata per la circolazione stradale. Il risultato è un'auto che, nell'aspetto, differisce marginalmente dall'Audi R8 LMS GT2 da corsa, ma che è stata adattata con precisione per rispondere alle esigenze della guida quotidiana.

Thomas Biermaier, direttore generale di ABT Sportsline, ha sottolineato la complessità del processo, evidenziando le sfide affrontate dagli ingegneri e dai meccanici nel portare su strada un'auto da corsa. Il solo processo di approvazione ha coinvolto circa 40 persone ed è durato diversi mesi.

Nonostante le modifiche apportate per l'omologazione stradale, la XGT mantiene intatto il carattere intrinseco dell'auto da corsa, con accorgimenti tecnici mirati e l'integrazione di funzionalità quotidiane come il sistema di rifornimento carburante di serie, freno a mano, chiusura centralizzata e retrocamera posteriore.