L'Audi R8 dice definitivamente addio: il saluto finale con passerella a Laguna Seca

Sembra proprio che al Monterey Car Week in California, Audi R8 farà il suo ultimo giro di pista prima di dire addio. Audi ha infatti altri progetti relativi alle sue auto sportive. La R8 (prodotta per la prima volta nel 2006) è stata una vettura capace di far sognare gli appassionati di supercar di tutto il mondo.

Audi ha confermato che l'auto sportiva R8 verrà interrotta entro quest'anno, lasciando spazio a nuove macchine ad alte prestazioni. L'iconica auto sportiva Audi R8, un tempo la più potente e folle della casa automobilistica tedesca, sta per concludere il suo ciclo di produzione. Essa è stata un simbolo di potenza e prestazioni, condividendo persino il 50% dei componenti con l'auto da corsa R8 GT LMS. Questo ha reso la R8 straordinariamente vicina al mondo delle corse, ma legalmente utilizzabile su strade pubbliche.

Il cuore pulsante della R8 è un motore V10 montato in posizione longitudinale, anche se è stata offerta una variante con motore V8. Negli Stati Uniti, il modello V10 Performance offre 602 CV e 580 Nm di coppia, garantendo prestazioni sorprendenti. Tuttavia, queste prestazioni hanno un prezzo, e la R8 Coupe V10 Performance è offerta a $370.500.

In seguito all'addio imminente della R8, Audi ha pianificato un'uscita commemorativa degna di nota. Al Rolex Monterey Motorsports Reunion, un evento di auto d'epoca, saranno presenti diverse Audi R8 con diverse livree che celebrano il suo coinvolgimento nel mondo delle corse. Questo evento segna la fine di un'era per la R8, ma la sua eredità è destinata a vivere attraverso le auto d'epoca e i cuori dei fan.

L'uomo dietro la creazione della R8, Frank Lamberty, ha curato anche l'aspetto delle auto commemorative. Il design unisce elementi dell'auto da strada con le livree ispirate alle auto da corsa R8 GT3. Ogni R8 esposta avrà un disegno del circuito di Laguna Seca sul tetto, rendendo omaggio al luogo dell'evento.

L'erede della R8 probabilmente basata su piattaforma Porsche, prenderà il suo posto come modello di punta sportivo nel futuro di Audi entro il 2025. La flotta di R8 celebrerà il suo addio il 17 agosto, mentre il 19 agosto farà un'ultima corsa intorno al circuito di Laguna Seca, guidata dal leggendario pilota di Le Mans, Tom Kristensen. Un commosso addio a un'icona automobilistica che ha catturato l'immaginazione degli appassionati di auto sportive di tutto il mondo.