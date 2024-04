Audi R8 addio: record di vendite nel 2024 per la supercar dei 4 anelli

Come, purtroppo, già sappiamo, Audi R8 è ufficialmente fuori produzione dopo un lungo periodo di 18 anni che ha abbracciato due intere generazioni di questa supercar. Nonostante l'assenza di una conferma riguardo a un successore diretto, Audi R8 ha goduto di un degno addio con le vendite che sono quasi raddoppiate negli ultimi mesi.

Che sia dovuto a una peculiarità del mercato o al desiderio degli appassionati di approfittare dell'ultima opportunità per personalizzare una R8 secondo le loro precise specifiche, le vendite della supercar V10 hanno raggiunto le 181 unità nel primo trimestre dell'anno, registrando un aumento dell'87% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

E non è stata l'unica vettura ad alte prestazioni di Audi ad attirare un grande interesse. Le vendite della e-tron GT, la sportiva completamente elettrica del marchio, sono aumentate del 7% rispetto all'anno precedente, con un totale di 776 consegne nei primi tre mesi dell'anno.

Quindi, sembra proprio che l'intera gamma e-tron di Audi abbia avuto un buon avvio quest'anno. La casa tedesca ha registrato infatti ha piazzato ben 1.905 e-tron Q4 e 773 e-tron Q4 Sportback solo nel primo trimestre del 2024, registrando rispettivamente un aumento del 14% e del 54% rispetto al 2023. Anche le vendite della gamma SUV di Audi hanno avuto un aumento significativo, con 1.614 consegne di e-tron Q8 e 646 e-tron Q8 Sportback. Si tratta di un aumento del 53% per il SUV standard e del 34% per i SUV coupé rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tuttavia, non tutti i segmenti della gamma Audi hanno goduto di una performance positiva. Sebbene ci sia stato un lieve aumento delle vendite per modelli come la A6 (2%) e la A8 (10%), così come una notevole crescita per la Q3 (80%) nel primo trimestre dell'anno, le vendite sono diminuite per tutto il resto della gamma.

Come abbiamo detto in apertura, non ci sono conferme riguardo il diretto successore di Audi R8. Tuttavia pare che nei corridoi della sede di Ingolstadt qualcosa si stia muovendo. La nuova supercar elettrica di Audi sarà basata sulla piattaforma SSP, e attesa nel 2027.

