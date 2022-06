Audi Quattro Turbo del 1982 rivede la luce dopo 30 anni in un garage: il video

Dopo avere visto un intero garage abbandonato pieno di auto d’epoca grazie allo youtuber The Bearded Explorer, torniamo sulla piattaforma di streaming per assistere, grazie al The Late Brake Show, alla “liberazione” di una Audi Quattro Turbo del 1982 dopo circa 30 anni all’interno di un garage scozzese.

Questi ritrovamenti sono certamente alcune delle occasioni più belle per gli appassionati delle auto d’epoca: chissà quanti gioielli sono rinchiusi in magazzini, garage o fienili in attesa di essere ritrovati e rimessi in sesto. Ciò riguarda anche questa Audi Quattro Turbo che, secondo quanto affermato all’interno del video, è rimasta nel garage dal 1994 e ha percorso 93.476 km nei suoi anni d’oro.

Nonostante l’età, la ruggine e il fatto che non funzioni, l'Audi Quattro ha i suoi cerchi in lega Fuchs originali e opzionali; tuttavia, indossa un body kit aftermarket le cui origini sono sconosciute ma non dovrebbero comunque nuocere al valore. L’interno, al contrario, presenta segni di usura ma ha evitato gravi danni causati dagli animali. Sotto il cofano, quindi, rimane il suo motore cinque cilindri in-line turbo da 2,2 litri, seppur risultino mancare alcuni pezzi e non sia in funzione.

Senza ombra di dubbio, questa Audi Quattro Turbo tenterà molti appassionati e verrà restaurata, tanto che è già in vendita all’asta e ha raggiunto quota 9.300 sterline. Chissà che fine farà!

