Questa Audi Quattro S1 Pikes Peak è costruita a mano e può essere vostra

Quando si rievocano i rally con le Gruppo B, di certo non può mancare un pensiero all’Audi Quattro S1, una delle vetture più iconiche e vincenti di quell’era, che oggi sono degli “unicorni” difficili da reperire. Per questo c’è qualcuno che ha deciso di costruire una Quattro S1 Pikes Peak con le proprie mani, e adesso può diventare vostra.

Keith Edwards, proprietario dell’auto e ingegnere meccanico, è colui che ha dato vita a questa creazione, ossia un progetto durato più di 30 anni partendo da un modello standard che piano piano è diventato uno strumento da competizione per gareggiare nelle gare di salita inglesi, sognando la Pikes Peak.

In realtà l’auto ha partecipato anche alla famosa hill climb americana nel 2018, ma in quell’occasione il motore si è surriscaldato impedendo a Keith di registrare un tempo sulla famosa “corsa fino alle nuvole”. A proposito di motore, quello originale è stato sostituito con un 2.2 litri 5 cilindri a 20 valvole (invece delle 10 originali), e successivamente ha subito numerose aggiunte, come pistoni forgiati Wossner, acceleratore elettronico proveniente da Porsche, intercooler personalizzato da Wedster Engineering, condotti di aspirazione provenienti dal V6 di un’Audi S6, turbo Garrett Gen 2 e tanto altro, per raggiungere l’incredibile potenza di 800 CV.

Tutta questa potenza si scarica ovviamente sulle quattro ruote motrici, grazie a tantissimi altri accorgimenti volti a migliorare l’handling della vettura, che è a tutti gli effetti un mezzo da corsa. Gli ammortizzatori regolabili sono marchiati Bilstein, mentre i quattro cerchioni in magnesio della Speedline sono avvolti da pneumatici slick Avon, e nascondono un impianto frenante con piste a sei pistoni della AP Racing. La carrozzeria invece è stata ricostruita in Kevlar e carbonio, riprendendo fedelmente le forme e le misure ufficiali di una Quattro Gruppo B di Audi UK.

Dopo anni di lavoro, preparazione e competizioni, questo mostro verrà messo all’asta su Silverstone Auctions a partire dal prossimo 28 maggio, con una cifra di acquisto stimata attorno alle 250.000 sterline, circa 300.000 euro al cambio attuale. E prima di chiudere, date un'occhiata a questa incredibile collezione di auto Gruppo B andate all'asta l'anno scorso.