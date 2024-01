Audi Q9, le ultime foto spia: arriverà nel 2025 e avrà un motore termico

Una volta vi avevamo chiesto se fosse realistico che Audi pensasse davvero ad una Q9. Oggi questa domanda pare abbiamo mostrato molti pollici in su. Ma cosa sappiamo di questo veicolo che pare essere un mastodontico suv di lusso?

Era infatti il 2021 quando emersero le prime fotografie spia di un imponente SUV tedesco, suscitando speculazioni che si trattasse di uno dei primi prototipi della futura Audi Q9 Sebbene, inizalmente, molti avevano pensato in realtà ad una Volkswagen Atlas, oggi pare proprio si tratti di Audi Q9. Sebbene Audi avesse anticipato ai suoi concessionari statunitensi nel 2022 l'arrivo imminente della Q9, i prototipi erano misteriosamente spariti dalla scena fino all'inizio di questo mese. Le più recenti fotografie spia, catturate dai colleghi di Autoblog e che vi alleghiamo, mostrano chiaramente che Audi Q9 esiste ed è in arrivo.

In una recente intervista a Jeff Mannering, direttore di Audi Australia, egli ha accennato alla possibilità di introdurre un modello più avanzato rispetto alla Q7, rispondendo: "Sì, certo, se ci stiamo pensando? Dal punto di vista del mercato australiano, probabilmente no, ma penso che globalmente (intende: la sede centrale di Audi) si stia valutando diversi segmenti e ciò che ha successo in alcuni dei mercati più grandi." Si prevede che la Q9 arriverà nei prossimi due anni, poco prima della transizione di Audi a una gamma esclusivamente elettrica.

Il nuovo SUV utilizzerà probabilmente la piattaforma MLB Evo, comune alla Q7 e Q8, nonché ad altri prodotti del gruppo Volkswagen, come la VW Touareg, la Porsche Cayenne e la Bentley Bentayga. La Q9 dovrebbe distinguersi dalla Q7 per le dimensioni, con un design più lungo e spazioso, mantenendo un tetto verticale e una parte posteriore squadrata.

Considerando la propensione di Audi a offrire varianti ad alte prestazioni per i suoi SUV di grandi dimensioni, ci si aspetta che una (sicura) SQ9 si anch'essa in fase di progettazione subito dopo l'introduzione della Q9 "standard".

Parlare di "sorella minore" della Q9 sembra quasi una barzelletta. Eppure, se Audi Q9 solcherà mai le nostre strade prima o poi, una sorellina l'avrà, e sarà l'attuale Audi Q8. Questo mastodontico suv è arrivato alla sue seconda generazione che ha portato a un lieve restyling che ha migliorato qualche dettagli di natura tecnica, per cui date un'occhiata alla nuova Audi Q8 2024.