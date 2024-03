Audi Q9, nuove foto spia della Q7 'allungata': ecco quello che sappiamo

Nuovo foto spia del Q9, il nuovo maxi SUV di Audi in arrivo nei prossimi mesi. Carbuzz ha pubblicato degli scatti dello Sport Utility Vehicle extralarge, svelando una vettura dalle dimensioni senza dubbio importanti.

Dalle foto siamo di fronte ad una Q7 allungata. Dalle immagini di Carbuzz si vede infatti chiaramente un montante più largo fra la fila dei sedili posteriore e quella anteriore, quasi come fosse una versione “limousine”.

Non sono ben chiare le dimensioni, ma tenendo conto che la Q7 misura esattamente 5 metri, più della Q8, è probabile che la nuova Q9 possa arrivare anche a 5,2/5,3 metri, superando quindi la BMW X7.

Quasi sicuramente il nuovo SUV dei 4 anelli sarà a sette posti, viste le dimensioni, ma esteticamente i nuovi scatti spia potrebbero raccontare ben poco, visto che di fatto siamo di fronte sostanzialmente ad una Q7 con un passo più lungo.

L'obiettivo dell'azienda di Ingolstadt sarà quello di sottrarre automobilisti alla concorrenza, a cominciare dai clienti della sopracitata X7, ma anche della Mercedes Benz GLS, che misura appunto 5,2 metri.

Ma quando potrebbe arrivare la nuova Audi? Va detto che fino ad ora l'azienda tedesca non ha ancora confermato in via ufficiale l'arrivo del Q9, inoltre, non è ben chiaro se sarà completamente elettrico o ancora con il motore termico.

Audi ha recentemente cambiato nome alle proprie auto, lasciando i numeri pari al termico e i dispari all'elettrico, di conseguenza la Q9, seguendo questa logica, sarà green, ma non essendo il nome ufficiale, è difficile fare ipotesi in tal senso.

Secondo un'altra linea di pensiero il nuovo SUV extralarge potrebbe sorgere sulla stessa piattaforma della Porsche K1, futuro sport utility vehicle, ma anche in questo caso vi sono poche certezze, tenendo conto che quest'ultimo sarà svelato in versione concettuale solo nel 2026, di conseguenza siamo ancora ben lontani dal modello di produzione. Attendiamo altre notizie in merito.

Su Tendine parasole bambini Buio Ottimale con protezione UV certifi è uno dei più venduti di oggi.