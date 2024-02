Audi Q9, ecco come sarà il nuovo maxi SUV premium dei 4 anelli

La casa automobilista tedesca Audi starebbe lavorando al Q9, un nuovo SUV premium per sfidare Mercedes, BMW e Range Rover. Come potrebbe essere? Ci ha pensato Kolesa a realizzare un render, sulla base delle foto spia delle ultime settimane, che trovate su questa pagina.

L'idea della prestigiosa azienda di Ingolstadt è quella di entrare in un mercato superiore al già esagerato Q8, SUV di Audi che ha ricevuto un restyling lo scorso settembre. I 4 anelli "sfideranno" quindi la BMW X7 e la Mercedes-Benz GLS ma anche il Range Rover, quello che all'unanimità viene considerato il SUV più bello ed elegante sul mercato.



Una scelta che conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, come gli sport utility vehicle siano ormai i “padroni del mercato” in tutte le salse, da quelli compatti, i B-SUV, fino appunto alle grandi vetture premium, salotti con le ruote alte.

Al momento, per correttezza di informazione, va detto che Audi non ha ancora ufficializzato l'arrivo del Q9, ma le foto spia delle ultime settimane sono inequivocabili e mostrano un SUV di dimensioni superiori al Q8.

Kolesa ha realizzato il render più accurato al momento, con una splendida tonalità grigio scuro alternata al nero che troviamo in numerosi dettagli ed elementi della stessa vettura. Probabilmente la versione disegnata è quella più performante, la top di gamma, magari una SQ9 se non addirittura una RS Q9, ma in ogni caso è probabile che il modello finale non si discosti molto appunto da quanto ipotizzato.

Per quanto riguarda la piattaforma, la nuova Audi Q9 dovrebbe nascere dalla MLB, la stessa utilizzata per la Q7, ma non è da escludere anche la MQB a motore trasversale dove vengono prodotte in Cina i SUV Volkswagen più grandi come ad esempio la Teramont.



Sarà interessante inoltre capire quale motorizzazione sceglierà Audi: punterà su un modello full electric oppure sceglierà un ibrido? Nel primo caso potrebbero verificarsi dei problemi di peso tenendo conto che la Q9 potrebbe avere dimensioni importanti e con l'aggiunta di un propulsore elettrico si rischia di superare determinate specifiche.